Lợi dụng thời gian diễn ra dịch bệnh, một phụ nữ lập tài khoản facebook giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, thu mua sổ bảo hiểm của công nhân hòng trục lợi.

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà Ngô Thị Thúy Kiều (SN 1990, quê Bình Định) về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân.

Ngô Thị Thúy Kiều làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản mang tên “Bảo Hiểm Xã Hội Bình Dương”, "Thu mua sổ bảo hiểm giá cao", "Tư vấn bảo hiểm xã hội" giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để thu mua sổ Bảo hiểm xã hội của công nhân, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Thông qua tài khoản này, Kiều thu mua sổ bảo hiểm của nhiều người lao động gặp khó khăn, cần tiền hoặc ngại đến cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vợ chồng Kiều là người lập ra tài khoản trên. Đến ngày 13/4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM triệu tập vợ chồng Kiều để làm việc.

Tại cơ quan công an, Kiều thừa nhận hành vi trục lợi của mình, công an cũng thu giữ hàng chục sổ bảo hiểm của các công nhân mà Kiều đã thu mua trước đó.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã yêu cầu Kiều gỡ bỏ tài khoản giả mạo trên, làm cam kết không tái phạm.

Với hành vi của mình, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Kiều số tiền 15 triệu đồng.

Xuân An