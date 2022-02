Công an làm việc với 12 người trong 2 nhóm tham gia hỗn chiến và hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ huyên náo này.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Liên quan đến vụ 2 băng nhóm hỗn chiến huyên náo xảy ra trước quán Beer Club ở đường Cao Thắng (phường 12, quận 10, TP.HCM), Công an quận 10 đã xác định và mời 12 người liên quan lên làm việc.

Công an khẳng định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát chứ không phải băng nhóm giang hồ tranh giành địa bàn như mạng xã hội chia sẻ.

Theo điều tra, 16h30 chiều 9/2 một thanh niên đi xe gắn máy giao nước đá cho cơ sở kinh doanh ở đường Cao Thắng. Một ô tô đậu ở trước quán Beer Club khiến thanh niên này không di chuyển được. Người này chửi bới, dẫn đến mâu thuẫn với tài xế.

Thanh niên giao nước đá dùng gạch đá doạ ném vào ô tô nhưng không thực hiện, sau đó đi xe bỏ đi.

Gần 10 phút sau, thanh niên này quay lại cùng nhiều người cầm theo các loại hung khí như: mã tấu, ống tuýp sắt, cây ba chỉa… để ăn thua. Gần chục thanh niên trong quán Beer Club đã cầm hung khí xông ra đáp trả.

Công an làm rõ nguyên nhân của vụ hỗn chiến ở trước quán Beer Club tại quận 10

Cuộc hỗn chiến giằng co nhưng sau đó nhóm của thanh niên giao nước đá yếu thế và bỏ đi. Hiện trường không có ai thương vong. Người dân gần đó quay lại diễn biến vụ việc và phát tán trên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương có mặt để vãn hồi trật tự. Công an đã kiểm tra quán Beer Club và nhà của một người trong nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ nhiều hung khí. Công an mời 12 người trong 2 nhóm lên làm việc và họ đã thừa nhận.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Hai băng nhóm hỗn chiến náo động phố phường Hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến khiến nhiều người đi đường ở TP.HCM bị một phen hoảng sợ.

Linh An