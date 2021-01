Giàng A Dế bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Sau nhiều tháng vượt biên sang Lào, Dế nhập cảnh trái phép về Nghệ An.

Thời gian qua, tuyến biên giới Nghệ An có nhiều người vượt biên trái phép nhằm trốn cách ly. Giàng A Dế (SN 2003), nguyên quán ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một trong những người nhập cảnh bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Dế khai nhận đang bị Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông phát lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Nhận dạng của Dế có điểm dễ thấy là mỗi bàn tay đều có 6 ngón.

Cờ Tổ quốc tung bay tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn- Ảnh: Quốc Huy

Trộm xe máy và điện thoại ở cùng dãy trọ

Giàng A Dế quê ở huyện Bắc Hà (Lào Cai), theo bố mẹ vào Đắk Nông làm kinh tế.

Trước khi bị bắt giữ, Dế làm nghề may ở quận Tân Bình (TP.HCM) cùng 2 người bạn. Sau thời gian làm không đủ trang trải cuộc sống, Dế rủ 2 người bạn về quê ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông chơi.

Mấy ngày sau, Dế cùng 2 người bạn bàn kế hoạch trộm xe máy của người ở chung dãy trọ.

Vào khoảng 8h ngày 18/5/2020, hai người bạn của Dế tên là Chanh và Lau chờ ở bến xe. Một mình Dế đột nhập lấy 1 xe Honda cùng 5 điện thoại di động ở một địa điểm.

Đối tượng Giàng A Dế tại đồn Biên phòng - Ảnh: Q.Huy

Giao xe cho Chanh và Lau chạy về Bến xe Buôn Ma Thuột, Dế bắt xe buýt đến chỗ hẹn cùng đồng bọn. Hơn 22h, cả 3 đối tượng cùng bắt xe ra Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Về đến Bến xe Mỹ Đình, Dế bán 5 chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài. Cả 3 đối tượng bàn nhau đi về quê Lào Cai cùng Dế. Ở Lào Cai, Dế có bà ngoại và một người chú quen biết.

Người chú gọi điện cho bố của Dế và biết sự việc xe Honda này do trộm cắp mà có.

“Số tiền em bán điện thoại cùng với chiếc xe Honda đều nhờ chú bàn giao cho Công an huyện Đăk Glong. Mọi người bảo, nếu sự việc như thế này thì không thể ở Việt Nam nên em phải chạy sang Lào”, Dế nói.

Hành trình vượt biên trái phép sang Lào

Ở Lào Cai được một thời gian, Dế biết mình bị cơ quan Công an huyện Đắk Glong phát lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Một số người quen của Dế mách lên cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên) để vượt biên sang Lào.

Sau đó, Dế đi qua nhiều tỉnh ở Lào và tìm đến thủ đô Viêng Chăn.

Đến tháng 8/2020, số người cùng đi với Dế phân tán. Thời gian này đối tượng làm quen được một cô gái ở Lào và được gia đình này che chở, xem như con cái.

Ở Viêng Chăn, Dế thuê được một căn phòng rồi đi làm công cho ông chủ xe tàu người Việt. Lúc rảnh rỗi, Dế tìm đến nhà bạn gái sinh hoạt như con cái.

Đôi bàn tay của Giàng A Dế có 12 ngón và chiếc đồng hồ bạn gái tặng - Ảnh: Quốc Huy

“Bố mẹ của bạn gái bảo em làm giấy tờ (ở Lào) để hai đứa cưới nhau. Ở nhà có bố mẹ nên em xin về nước để làm giấy tờ. Bố mẹ đồng ý thì sang làm đám cưới. Lúc về, em mua một chiếc điện thoại tặng cho bạn gái, còn bạn gái tặng em chiếc đồng hồ”, Dế nói.

Trước đó, Giàng A Dế từng cưới vợ lúc 15 tuổi (vợ mới 13 tuổi). Hai vợ chồng sống với nhau được 15 ngày thì chia tay…

Một người bạn lái xe chở Dế từ Viêng Chăn đến gần bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) rồi nói: “Mày cứ theo đường mòn này mà đi về Việt Nam”.

Đồn Biên phòng Nghệ An bàn giao đối tượng Giàng A Dế cho Công an tỉnh Đắk Nông

Để qua mặt lực lượng chức năng, Dế bỏ lại chiếc ba lô ở bên kia biên giới.

Nghe theo lời bạn, Giàng A Dế đi vào đất liền huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. 13h40 ngày 8/1, lực lượng tuần tra, kiểm soát chốt phòng chống dịch Covid-19 số 1 bắt giữ, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chia sẻ: BĐBP tỉnh đã thành lập 1 sở chỉ huy phía trước rút gọn; 56 tổ chốt cố định, 11 tổ cơ động trên biên giới với 318 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ để tham gia phòng, chống dịch, tạo thành "hàng rào sống" khép kín trên biên giới.

Đến nay, đã phát hiện xử lý 114 vụ/216 người xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó, khởi tố hình sự 3 vụ/4 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo BĐBP Nghệ An, dịp gần Tết Nguyên đán, người dân làm ăn từ Lào, Thái ồ ạt về quê đoàn tụ gia đình. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người về qua đường chính ngạch dự kiến không nhiều như mọi năm. Nhiều người dân có ý định đi đường tiểu ngạch để trốn cách ly, thế nhưng, với hàng chục chốt dày đặc ở vùng biên giới thì không thể xâm nhập trái phép khi vào Nghệ An.

Quốc Huy