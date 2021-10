Tất cả chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long an dừng hoạt động từ 0h ngày 18/10, người dân được tự do đi lại. Còn tỉnh Quảng Trị yêu cầu người từ vùng cấp độ dịch 3, 4 phải có kết quả PCR âm tính.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An đã cơ bản được kiểm soát, địa phương đang áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trên cơ sở đề nghị của Sở GTVT, tỉnh Long An quyết định dừng hoạt động tất cả các trạm kiểm tra phòng, chống dịch từ 0h ngày 18/10.

Quyết định có hiệu lực với các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Long An do UBND tỉnh thành lập; các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Long An giáp ranh với các tỉnh, thành do UBND huyện thành lập.

Các lực lượng, đơn vị liên quan trực chốt sẽ trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị; các chế độ liên quan được đảm bảo theo quy định.

Từ 0h ngày 16/10, Long An áp dụng tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, chính quyền cho phép tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch.

Cụ thể, các hoạt động được giới hạn số lượng không quá 50 người trong cùng một thời điểm; tất cả người tham gia các hoạt động đều phải đáp ứng một trong các điều kiện như đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72h.

Chính quyền yêu cầu chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin người vào/ra.

Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới.

Tại Quảng Trị, từ ngày 18/10, vận tải hành khách công cộng đường bộ, lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được phép hoạt động với điều kiện tuân thủ “thông điệp 5K”, khai báo y tế.

Tỉnh này yêu cầu có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính có giá trị trong vòng 72h đối với các trường hợp: Người có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Hoặc đối với người đến từ vùng dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế/phong tỏa.

Các đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng được phép hoạt động. Hoạt động giao nhận hàng thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và giao hàng công nghệ; các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh,... yêu cầu những người có liên quan phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

Các cơ sở ăn uống được phục vụ tại chỗ, tối đa không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm với điều kiện chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, khách hàng quét mã QR code.

Các cơ quan, công sở tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, khuyến khích làm việc trực tuyến.

Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và quy định của UBND huyện, thị xã, thành phố, kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.

Các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch chủ cơ sở, nhân viên phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19; đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Yêu cầu không tập trung quá 30 người tại một thời điểm với các hoạt động: hiếu, hỷ, liên hoan, tân gia tại nhà riêng; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,... và các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời khác.

Tại các cơ sở làm tóc, làm đẹp, người bán hàng rong, vé số, không tập trung quá 5 người, được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

Tạm ngừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, và các cơ sở khác do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

