Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng ước tính ngày mai có khoảng 20.000 lượt du khách đến dâng hương, thăm quan khu di tích. Người dân muốn lên các đền phải đeo khẩu trang.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay (20/4), Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng BTC Lễ hội Lê Trường Giang cho biết: Giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phần lễ vẫn được tổ chức với các nghi lễ có từ thời Hùng Vương đảm bảo trang nghiêm, thành kính, ấn tượng. Sáng 10/3 Âm lịch, tổ chức rước kiệu, dâng lễ vật, đoàn Con Lạc Cháu Hồng và lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng lễ tại đền Thượng.

Tổng duyệt lễ dâng hương các Vua Hùng.

So với năm ngoái, năm nay đồng bào du khách tập trung đông hơn. Qua 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, khu di tích đã đón trên 30.000 lượt du khách, ngày 10/3 Âm lịch dự báo khoảng 20.000 lượt đồng bào.

Lực lượng cán bộ quản lý di tích, bảo vệ, cùng các tình nguyện viên, đơn vị chức năng chú trọng tuyên truyền du khách thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng dịch Covid-19.

Hệ thống loa truyền thanh được lắp dọc đường lên đền để đẩy mạnh tuyền truyền; đồng thời bổ sung biển chỉ dẫn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ chức các điểm phát khẩu trang miễn phí, bố trí đủ dung dịch sát khuẩn tại điểm đón tiếp, các khu vực đền, chùa trong di tích và các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa để người dân thuận tiện sử dụng.

Ông Giang cho biết: "Những ngày vừa qua, bà con có ý thức chấp hành tốt lên. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con và nhắc nhở các lực lượng chức năng nếu không đeo khẩu trang thì không cho lên khu vực Đền Hùng".

Để đảm bảo an ninh trật tự, BTC cùng với công an tỉnh xây dựng phân luồng phương án từ xa, đặc biệt ở bãi đỗ xe, đảm bảo dòng người không bị dồn nén. Công an thành phố Việt Trì huy động lực lượng ứng trực 100% quân số cùng với Công an tỉnh bảo đảm ANTT cho ngày lễ chính.

Lễ hội Đền Hùng năm nay do tỉnh Phú Thọ chủ trì, tổ chức. Trong đó, các hoạt động phần lễ, đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính hướng về cội nguồn với các nghi thức thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong".

Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng và danh nhân, danh tướng tại di tích trên núi Nghĩa Lĩnh diễn ra sáng mai (21/4, tức 10/3 Âm lịch). Cùng thời gian này, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ thực hiện lễ dâng hương. Tỉnh Phú Thọ khuyến khích các gia đình sắm sửa mâm cơm để làm lễ tưởng nhớ, tri ân công đức những người có công dựng nước, giữ nước trong ngày 10/3.

Trần Thường