Ngày và đêm nay (17/4), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh.

Hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 16/4 đến 7h ngày 17/4 phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to như: Than Uyên (Lai Châu) 60mm, Mai Châu (Hoà Bình) 92mm, Bắc Hà (Lào Cai) 61mm, Bắc Quang (Hà Giang) 108mm, Việt Trì (Phú Thọ) 60mm, Sơn Tây (Hà Nội) 125mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 68mm,...

Miền Bắc được cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Tại Hà Nội dự báo tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa tại các quận trung tâm và các huyện phía Nam, phía Bắc TP là 50-100mm, các huyện phía Tây 60-120mm; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 22-25 độ.

Để giảm thiệt hại, người dân Thủ đô lưu ý, khi xảy ra mưa giông thì hạn chế ra ngoài trời, hoặc trú tránh dưới các tán cây to, gần trạm biến áp, cột ăng ten viễn thông; chủ động tháo gỡ vật cản tại các nắp ga, miệng cống thu nước trên các trục đường trong khu dân cư đề phòng úng ngập cục bộ...

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm khiến ít nhất 3 người chết ở Lào Cai Khoảng 3 giờ sáng ngày 17/4, tại thôn Nậm Điệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn đã xảy một trận lũ ống bất ngờ làm hàng chục ngôi nhà và tài sản của người dân bị bùn đất tràn vào.

Hương Quỳnh