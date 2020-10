Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ) đã thống nhất kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4.

Lũ đã vượt lịch sử và mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt mưa lũ, sạt lở tại Quảng Trị còn diễn biến phức tạp và khó lường. Theo Văn phòng BCĐ, việc kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.

Trong 12h qua (từ 1h đến 13h chiều ngày 18/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 200mm như Lệ Ninh (Quảng Bình) 248mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 237mm,...

Do mưa lớn, lũ đặc biệt lớn đã xảy ra trên các sông tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) sông Hiếu, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đều ở mức tương đương và cao hơn lũ lịch sử. Sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng đã xảy ra nghiêm trọng tại 2 tỉnh trên.

Các lực lượng hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn ở Quảng Trị.

Dự báo mưa trong 6 giờ tới ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa từ 50-150mm/6h; ở Nghệ An có mưa, phía Nam có mưa to với lượng mưa 30-70mm/6h. Ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa với lượng mưa 10-20mm/6h.

Trong 48 giờ tiếp theo (từ nay đến ngày 20/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 400-600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 300mm.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Quảng Trị dao động ở mức cao (trên báo động 3).

Đêm nay, ngày mai, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị mực nước sẽ lên vượt mức báo động 3, lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện, không ngoại trừ các sông tiếp tục lên vượt mức lịch sử.

Huy động lực lượng di dân khẩn cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, huy động lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Tuyên truyền, vận động những hộ dân ở khu vực nguy hiểm chủ động di dời đến nơi an toàn, không được chủ quan, lơ là, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng.

Có giải pháp khắc phục tạm thời tại các khu vực xung yếu bị sạt lở. Lập hàng rào, biển báo đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm và bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân phải di dời, không để người dân bị đói rét.

Cứu hộ, cứu nạn tại khu sạt lở Hướng Hóa.

Công an tỉnh phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại khu vực sạt lở, tuyến giao thông bị chia cắt do sạt lở. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập tổ công tác chỉ huy tại hiện trường để phối hợp với các lực lượng khác kịp thời tiếp cận, triển khai cứu nạn tại các điểm sạt lở ở Km17 tuyến Hồ Chí Minh Tây từ Khe Sanh đi Hướng Hóa và ở xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Sở GTVT phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 2 kịp thời huy động phương tiện, lực lượng, vật tư để khắc phục hậu quả, khôi phục các tuyến giao thông, nhất là tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Theo thống kê sơ bộ, tại tỉnh Quảng Trị đã có 24 người chết, 27 người chưa tìm thấy, 12 người bị thương. Toàn tỉnh có 41.878 hộ với 148.022 nhân khẩu bị ngập lụt, trong đó đã tiến hành sơ tán 8.212 hộ với 24.524 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ngập lụt trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, 80 trong tổng số 124 xã, phường, thị trấn trên địa tỉnh bị ngập lụt.

Về thiệt hại nông nghiệp, có 2.886 con gia súc, 471.500 con gia cầm các loại bị chết, cuốn trôi, hàng ngàn diện tích hoa màu bị thiệt hại, ngoài ra mưa lũ cũng làm thiệt hại nặng nề về hệ thống đê kè, đường giao thông.

Mộc Miên