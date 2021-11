Trên 810 lồng nuôi 276.000 con cá mú, cá hồng của 135 hộ dân ở thôn Phú Lương (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chết hàng loạt.

Liên tiếp 3 ngày qua (từ ngày 2-4/11), hàng loạt cá trên sông Lễ Thịnh đoạn qua thôn Phú Lương (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) chết la liệt gây thiệt hại nặng về kinh tế cho nông dân.

Bà Võ Thị Luyến ở thôn Phú Lương cho biết, gia đình có 2 bè nuôi cá mú trân châu ven bờ với hơn 17.000 con. Vào thời điểm này các năm trước thương lái đã đến thu mua cá để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Gia đình bà Luyến mất trắng sau một năm nuôi cá.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có thương lái thu mua, số cá mú được gia đình tiếp tục chăm sóc trong lồng nuôi nhưng do mưa lớn, cá nuôi bị sốc nước ngọt chết nổi kín trên mặt lồng. Cá mú nuôi phải hơn 1 năm mới đạt trọng lượng bán cho thương lái với giá 250.000 đồng/kg.

"Sau 6 năm nuôi cá mú trên sông Lễ Thịnh, đây là năm đầu tiên có hiện tượng cá mú chết hàng loạt. Gia đình tôi đã mất trắng tài sản sau một năm nuôi cá", bà Luyến chia sẻ.

Nước ngọt đổ về đầm Ô Loan chảy ra sông Lễ Thịnh không chỉ khiến gia đình bà Luyến thiệt hại mà hàng trăm hộ dân thôn Phú Lương lao đao. Theo các hộ dân, vào mùa mưa các năm trước, nước lũ từ thượng nguồn đổ về hai nhánh cửa biển An Hải (thuộc xã An Hòa Hải), sông Lễ Thịnh (xã An Ninh Đông) và thoát nhanh ra biển.

Tuy nhiên, năm nay cửa An Hải bị bồi lấp nặng chưa được khơi thông, nước lũ không thoát ra cửa An Hải được mà đổ dồn về sông Lễ Thịnh. Nước lũ thoát chậm làm cá nuôi bị sốc nước ngọt mà chết.

Nhiều người vớt cá chết từ lồng vận chuyển lên các cồn cát ven bờ chôn lấp. Một số hộ dân ném cá chết xuống sông. Lượng cá này nổi trên mặt nước trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Một số hộ nuôi vớt cá còn sống đem bán rẻ cho thương lái tiêu thụ nội tỉnh để giảm bớt thiệt hại.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông cho biết, qua kiểm tra thực tế trong chiều 3/11, có hơn 276.000 con cá mú, cá hồng trên 810 lồng nuôi của 135 hộ dân bị chết. Cá chết là cá nuôi một năm tuổi, trọng lượng từ 0,7 đến 1,5kg, cá nhỏ nuôi ba tháng khoảng 150g.

Cá chết trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

UBND xã đang tiếp tục rà soát số lượng cá chết, số hộ dân bị thiệt hại để báo cáo các cấp có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời vận động người dân xử lý số lượng cá chết, không để trôi nổi trên sông gây ô nhiễm môi trường.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước Đầm Ô Loan dâng cao, chảy qua sông Lễ Thịnh ra biển. Lượng nước ngọt đổ về nhiều khiến cá lồng nuôi của các hộ dân dọc bên sông Lễ Thịnh bị chết.

Ngày 3/11, Chi cục Chăn nuôi thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Phòng Nông nghiệp huyện Tuy An cùng chính quyền địa phương đã đi kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước kiểm tra vùng nuôi của người dân bị thiệt hại.

Trâm Trân