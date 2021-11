Tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định xử phạt Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV số tiền 1,2 tỷ đồng do khai thác vượt phép. Đây là số tiền phạt kỷ lục đối với hành vi này.

Qua kiểm tra hoạt động khai thác của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại mỏ than Núi Hồng (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ), tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này 1,2 tỷ đồng.

Lý do xử phạt là công ty khai thác vượt công suất được phép khai thác với khối lượng hơn 274.800 tấn than.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP còn bị đình chỉ hoạt động khai thác tại mỏ than Núi Hồng 3 tháng.

Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Giang cho biết, đơn vị bị xử phạt vừa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt. Đây là mức phạt cao kỷ lục trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực sản xuất, khai thác khoáng sản.

Mỏ than Minh Tiến liên tục bị UBND tỉnh Thái Nguyên xử phạt trong thời gian 3 năm trở lại đây

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP được khai thác than tại mỏ than Núi Hồng bằng phương pháp lộ thiên theo giấy phép khai thác khoáng sản số 3226/GP-BTNMT ngày 30/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Diện tích mà Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP khai thác lên tới 200,2ha; trữ lượng địa chất gần 4,3 triệu tấn; trữ lượng khai thác hơn 3,9 triệu tấn. Công suất khai thác 369.917 tấn than/năm, thời hạn khai thác 11 năm.

Qua kiểm tra hồ sơ tài liệu, Sở TN&MT Thái Nguyên phát hiện Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã có hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác trong các năm 2017, 2018 và 2019.

Ngoài lượng than nguyên khai khai thác được, doanh nghiệp này còn sử dụng đất đá lẫn than thu hồi được trong quá trình khai thác để chế biến thành than thành phẩm.

Cùng với việc kiểm tra, xử phạt, công tác quản lý khoáng sản được Thái Nguyên siết chặt để bảo vệ tài nguyên

Trong đó, năm 2017, sản lượng khai thác than nguyên khai của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại mỏ than Núi Hồng vượt công suất hơn 80.469 tấn; năm 2018 vượt hơn 117.507 tấn; năm 2019 vượt 76.830 tấn.

Về quy định xử phạt, các hành vi vi phạm trên bị xử phạt theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là 2 năm. Do vậy, hành vi vi phạm của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2017, 2018 đã hết thời hiệu xử phạt.

Riêng năm 2019, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP vi phạm hành chính nhiều lần nên thuộc trường hợp có tình tiết tăng nặng.

Mỏ than mỡ Phấn Mễ lớn nhất Đông Á vừa được Bộ TN&MT đóng cửa một phần

Trước đó, cũng tại huyện Đại Từ, Công ty cổ phần Yên Phước liên tục bị UBND tỉnh Thái Nguyên xử phạt do vi phạm hoạt động khai thác mỏ than Minh Tiến (trên địa bàn 2 xã Minh Tiến và Na Mao). Tổng giá trị tiền phạt gần 600 triệu đồng.

Ngày 25/8 vừa qua, đơn vị này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án hình sự với tội danh “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Căn cứ Kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, C03 xác định, Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 25/8/2021, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng.

Tăng cường quản lý lĩnh vực khoáng sản

Phó giám đốc Sở TN&MT Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản.

12 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương bị C03 khởi tố cuối tháng 8/2021. Ảnh: BCA

Từ 2016 đến nay, Sở đã chủ trì phối hợp với các cơ quan trung ương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trên 200 lượt mỏ khoáng sản trên địa bàn. Quá trình kiểm tra đã phát hiện, xử lý vi phạm đối với 29 mỏ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, truy thu tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là trên 9,2 tỷ đồng.

Về công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, các đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành đã phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân, có hành vi hoạt động trái phép với số tiền xử phạt gần 900 triệu đồng, thu giữ 12,11 tấn quặng chì kẽm; 62,58 tấn đất sét…; tiêu hủy nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ khai thác trái phép, trục xuất các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác trái phép.

Đối với các dự án sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Sở đã lập kế hoạch giải quyết những tồn tại, hạn chế theo hướng dẫn của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, kiểm kê sản lượng, trữ lượng và nghĩa vụ tài chính...

“Bằng sự quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo, lãnh đạo quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực và những kết quả quan trọng góp phần ngăn ngừa tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản và buông lỏng trong công tác quản lý.

Thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục, triển khai, đôn đốc thực hiện các quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn và lên phương án bảo vệ nhằm hướng đến mục tiêu đưa hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn đi vào nề nếp” – ông Giang cho biết.

Kiên Trung