Mỏ đá sát khu dân cư, mỗi khi nổ mìn đá bay tung tóe khắp nơi uy hiếp tính mạng của người dân thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực mỏ đá của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Thành Phát bất an mỗi khi đơn vị này nổ mìn phá đá.

Nhà ông Xa chỉ cách vị trí nổ mìn khoảng 150m

Mìn nổ đá bay tung tóe, nhà dân rung chuyển

Ngày 17/4/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 135/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Thành Phát (Công ty Thành Phát) được khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại núi Gò Trường, xã Tân Trường.

Đến năm 2017, công ty này đã nhượng lại cho một hộ gia đình ở địa phương quản lý, khai thác. Từ đó đến nay người dân luôn phải sống trong cảnh bụi bậm, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do đá bay vào nhà khi nổ mìn...

Bụi mù mịt sau tiếng nổ mìn

Vườn rau trắng bụi đá

Ông Lê Tăng Xa, nhà sống ngay cạnh mỏ đá cho biết, nhà ông chỉ cách vị trí nổ mìn của mỏ đá khoảng 150m. Mỗi lúc họ nổ mìn là cả ngôi nhà rung chuyển, bụi mù mịt, đá bay tung tóe.

“Mỏ đá này hay nổ mìn vào tầm 11h trưa, có lúc họ thông báo, có lúc chẳng thông báo gì cả. Mỗi lần nổ như vậy toàn bộ ngôi nhà tôi rung lắc, nguy hiểm rình rập”, ông Xa lo lắng.

Mới đây nhất là vào đầu tháng 9, tiếng mìn nổ vang lên, một cục đá to dội thẳng xuống mái nhà làm sập lan can. Cục đá tiếp tục bật xuống làm thủng mái tôn rồi rơi xuống vườn, rất may không vào người các cháu tôi…

Lan can trần nhà ông Xa bị đá bay vào làm hư hỏng

Mái tôn chi chít đá

Đá bay làm thủng mái tôn

Đá của công ty tràn hết xuống vườn nhà dân

Đang thương lượng với gia đình để di dời

Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Trường thừa nhận có việc Công ty Thành Phát nổ mìn khiến đá bay hư hỏng nhà dân.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng tới hiện trường làm rõ, hiện hai bên đã thống nhất thỏa thuận đền bù thiệt hại.

Người dân thôn Tân Phúc sống trong bất an

Cũng theo ông Hùng, trong phạm vi khai thác đá của Công ty Thành Phát hiện có khoảng chục hộ sống trong bán kính dưới 300m, khoảng cách không an toàn theo quy định. Có 3 hộ nằm trong bán kính dưới 150m, trong đó có hộ ông Lê Tăng Xa.

“Sự việc đang được phía công ty thương lượng với các gia đình bị ảnh hưởng để di rời”, ông Hùng cho biết.

Lê Dương