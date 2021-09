Năm 2014, Công ty Yên Phước được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến thuộc huyện Đại Từ với trữ lượng 8.500 tấn/năm. Tổng trữ lượng được cấp phép là 136.000 tấn, hạn khai thác đến năm 2031. Đến năm 2018, sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, Công ty Yên Phước khai thác lộ thiên. Một thời gian sau, bà Linh đã kí hợp đồng chuyển việc khai thác tại mỏ Minh Tiến cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương. Hợp đồng thể hiện, Công ty Yên Phước đồng ý cho Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác, chế biến than tại mỏ trong thời hạn 5 năm với khối lượng ít nhất 400.000 tấn/năm. Cơ quan điều tra xác định từ 3/2019 - 8/2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương trực tiếp thực hiện khai thác sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn than. Việc khai thác này có sự giám sát của nhân viên Công ty Yên Phước. Để qua mắt các cơ quan quản lý nhà nước, các bị can lập khống hồ sơ nghiệm thu, báo cáo số lượng khai thác với chính quyền tỉnh Thái Nguyên đúng với số lượng cấp phép. Hàng triệu tấn than khai thác trái phép được các bị can tiêu thụ, trốn nhiều loại thuế và phí để thu lợi bất chính số tiền hơn 121 tỷ đồng.