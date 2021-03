Sau phản ánh của VietNamNet, Mỏ than Phấn Mễ đã dừng các hoạt động khai thác, thực hiện đóng cửa mỏ, nộp nghĩa vụ tài chính gần 164 tỷ đồng; hoàn tất hồ sơ cấp giấy phép mới theo quy định.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất Khoáng sản (Bộ Tài nguyên Môi trường) cho biết, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên vừa có văn bản báo cáo về Tổng cục về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đã nộp ngân sách gần 164 tỷ đồng; đang thực hiện các thủ tục để cấp giấy phép khai thác mới.

Cụ thể, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) nộp vào Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội số tiền hơn 94 tỷ đồng (tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước đối với các mỏ sắt Núi Quặng, quarzit Đồn Vàng, sắt Tiến Bộ, than Làng Cẩm, than Phấn Mễ);

Nộp gần 70 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tổng số tiền TISCO đã nộp vào ngân sách gần 164 tỷ đồng.

Ông Thanh cho biết, đơn vị này cũng đang hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ và hồ sơ để được cấp phép mới theo quy định để tiếp tục khai thác, sản xuất than tại Mỏ than Phấn Mễ.

TGĐ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Nguyễn Minh Hạnh thừa nhận, đơn vị này đã có những sai sót trong công tác điều hành, tổ chức khai thác than tại mỏ than Phấn Mễ khi chưa đủ các thủ tục, giấy phép theo quy định.

Sau khi VietNamNet phản ánh, đoàn công tác của Bộ TN-MT đã kiểm tra, lập biên bản, đưa ra hình thức xử lý; TISCO đã nghiêm túc khắc phục các sai phạm, thực hiện nghĩa vụ tài chính; gấp rút hoàn tất cả thủ tục pháp lý… để được cấp quyền khai thác, hoạt động sản xuất.

“TISCO đang ở trong giai đoạn rất khó khăn, công nhân thiếu công ăn việc làm, rất nhiều lao động đã phải nghỉ không lương do không có việc. Dù vậy, chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước để được cấp quyền khai thác tại mỏ” – TGĐ TISCO Nguyễn Minh Hạnh cho biết.

Cũng theo ông Hạnh, theo quy định của Luật Khoáng sản, Mỏ than Phấn Mễ đang tiến hành đóng cửa mỏ; lập hồ sơ thiết kế, phương án khai thác; hồ sơ mỏ… để được Bộ TN-MT cấp giấy phép mới.

“Chúng tôi cam kết hoàn tất các nội dung này trong tháng 4/2021. Mỏ than Phấn Mễ có vai trò quan trọng trong cung cấp than để vận hành nhà máy luyện thép, trực tiếp tạo công ăn việc làm cho gần 500 công nhân mỏ và gián tiếp đối với gần 4.000 lao động tại nhà máy gang thép” – ông Hạnh nói.

Tăng cường giám sát

Ngày 26/3, Bộ TN-MT tiếp tục ra văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên-TISCO hoàn thiện đề án đóng cửa mỏ, khắc phục các tồn tại theo đúng quy định.

Trước đó, trong các ngày từ 10 – 13/3, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc (Tổng cục Địa chất Khoáng sản) đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc như phản ánh của VietNamNet; báo cáo Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Quý Kiên về các nội dung liên quan.

Biên bản kiểm tra của Tổng cục nêu rõ: qua rà soát hồ sơ, tài liệu cho thấy quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 10/01/1979 của TTCP cho phép Công ty gang thép Thái Nguyên (nay là Công ty CP gang thép Thái Nguyên) quản lý, khai thác các mỏ than Phấn Mễ, Làng Cẩm và Âm Hồn, không ghi thời hạn.

Tuy nhiên, các mỏ than nêu trên thuộc đối tượng phải hoàn thiện hồ sơ, trình cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của TTCP tại chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 1/9/2008; công văn số 3039 ngày 28/8/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy cấp phép được cấp trước luật khoáng sản năm 1996.

“Tại thời điểm kiểm tra, TISCO chưa hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản, mặc dù đã được cơ quan nhà nươc nhiều lần đôn đốc, yêu cầu; chưa hoàn thiện xong hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực lộ thiên Bắc Làng Cẩm theo thông báo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,” biển bản kiểm tra nêu.

Tại khu vực Bắc Làng Cẩm, TISCO đã mở 4 cửa lò tại mức sâu -207m và -218m nằm trên sườn tầng moong khai thác - điều nay là không phù hợp với thiết kế khai thác do TISCO đã lập và phê duyệt. Hiện sườn moong bị sạt lở có nguy cơ gây mất an toàn tại nhiều vị trí.

Tại khu vực Nam Làng Cẩm, TISCO đang tiến hành củng cố, chống xén sửa các các đường lò đã thi công, than lẫn đất sau nổ mìn được vận chuyển lên mặt bằng sân công nghiệp...

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khẳng định đã nhiều lần thông báo, kiểm tra đôn đốc TISCO hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác mỏ than Phấn Mễ (gồm 3 khu: Bắc Làng Cẩm, Nam Làng Cẩm và Cánh Chìm) từ năm 2012 đến nay. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, TISCO vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định; chưa hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản mỏ than Phấn Mễ.

Từ thực tế nêu trên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản kiên quyết yêu cầu TISCO, mỏ than Phấn Mễ khẩn trương hoàn thiện nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khai thác lộ thiên khu vực Bắc Làng Cẩm và các nội dung khác có liên quan gửi về Tổng cục trước ngày 31/3/2021 để trình Bộ TN-MT phê duyệt.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản yêu cầu TISCO rà soát, hoàn thiện và nộp hồ sơ tại khu vực Nam Làng Cẩm, Cánh Chìm trước ngày 30/4/2021 để thẩm định, trình Bộ TN-MT cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Ngoài ra, TISCO phải tổng hợp báo cáo đầy đủ, chi tiết, căn cứ pháp lý trong việc lập, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than tại Nam Làng Cẩm, khu Bắc Làng Cẩm và khu Nam Cánh Chìm thuộc mỏ than Phấn Mễ; gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trước ngày 10/4/2021 để kiểm tra, rà soát, hướng dẫn TISCO thực hiện và xử lý theo quy định.

Mỏ than Phấn Mễ thừa nhận đơn vị này tiến hành khai thác than khi chưa được cấp giấy phép mới theo Luật Khoáng sản nhưng nêu lý do “để phục vụ sản xuất của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên”.