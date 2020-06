Nghệ An đã ra 'tối hậu thư' đến chủ trang trại nuôi lợn không phép, yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt hành chính, nếu không sẽ có biện pháp mạnh xử lý.

Phó phòng Nông nghiệp (UBND tỉnh Nghệ An) Nguyễn Quốc Việt cho biết, sau khi VietNamNet phản ánh về việc trang trại lợn của ông Nguyễn Văn Nam gây ô nhiễm ở xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn), UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách kiểm tra và có báo cáo về sự việc.

“UBND tỉnh sẽ cân nhắc kỹ trong việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường ở dự án”, ông Việt khẳng định.

Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Thái Văn Nông vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, ngày 2/6 về kết quả đoàn kiểm tra cho thấy: Chất thải chăn nuôi được thu gom dẫn về biogas và 2 hồ lưu chứa nước thải chăn nuôi (chưa có hệ thống lót đáy, thành hồ bằng đất).

Ngoài ra, trong khu vực dự án có một hồ chứa với mục đích để xử lý nước thải.

Đoàn kiểm tra Sở TN&MT tỉnh Nghệ An báo cáo sự việc

Cũng theo văn bản này, chủ trang trại báo cáo đang nuôi 482 con. Dự kiến trong tháng 6/2020, chủ dự án sẽ thực hiện di chuyển toàn bộ vật nuôi, dừng hoạt động chăn nuôi.

Bể lắng và thân đập cuối cùng được đắp bằng đất, ghép đá bề ngoài - Ảnh: Quốc Huy

Sở TN&MT kết luận, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam chưa đình chỉ hoạt động trang trại.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tạm dừng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Ông Hoàng Xuân Trường Phó Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An (Sở TN&MT) trưởng đoàn kiểm tra cho biết, do vấn đề an toàn chăn nuôi nên đoàn công tác không kiểm đếm số lượng lợn mà chỉ nghe trang trại báo cáo đang nuôi 482 con.

Trụ sở Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Nghệ An)

“Họ nói thế tôi nghĩ là ngụy biện thôi, nhưng khẳng định họ thực hiện không nghiêm, không triệt để quyết định xử phạt hành chính số 155 của UBND tỉnh. Tôi yêu cầu phải dừng, còn dừng bằng giải pháp nào là tùy chủ trại. Số lợn nuôi đã có, khi xuất chuồng sẽ đối chiếu với phiếu xuất”, ông Trường nói.

Sở TN&MT đang yêu cầu UBND huyện Anh Sơn giám sát việc khắc phục của chủ đầu tư, nếu chủ trại cố tình vẫn không chấp hành sẽ đề nghị dùng biện pháp “cứng” như cắt điện.

Ông Trường cho rằng, UBND huyện Anh Sơn đã buông lỏng công tác quản lý, để trang trại xây dựng mà không có biện pháp xử lý, phải chờ UBND tỉnh về xử phạt.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) về trách nhiệm các phòng ban liên quan trước sự việc trại lợn chưa được phép nuôi vẫn hoạt động, gây ô nhiễm.

“Nội dung này đang được giao cho Phó chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo làm rõ...” - lời ông Sáng.

Quốc Huy - Phạm Tâm