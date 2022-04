Ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra ngạt khí khi sử dụng phát máy điện, khiến ba người trong một gia đình thương vong.

Tối 31/3, do ảnh hưởng mưa lớn, lốc xoáy nên mất điện, chị Trần Thị Mai (SN 1976, ở xã An Dân, huyện Tuy An) nhờ em rể là Hồ Ngọc Hòa nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình.

Quá trình máy phát điện hoạt động, trong nhà có 3 người gồm chị Mai, bà Phạm Thị Hồng (SN 1950, mẹ chị Mai) và Trần Đặng Đức Huy (SN 2009, con trai chị Mai) đang nằm ngủ.

Gia đình đang lo hậu sự cho người tử vong. Ảnh: CTV H.N

Đến sáng ngày 1/4, ông Hòa đến nhà chị Mai để tắt máy phát điện thì phát hiện ba người trong nhà đã nằm bất động. Cả ba người sau đó được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Trần Đặng Đức Huy đã tử vong, bà Hồng và chị Mai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Trâm Trân