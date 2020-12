Hai ngày nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi đã xảy ra sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã phải khẩn cấp di dời nhiều hộ dân.

Chiều nay, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, hai ngày qua trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, chính quyền huyện Bắc Trà My đã di dời ở xen ghép 423 hộ với 1.928 người.

Theo ông Thiệu, khoảng 8h sáng nay, tại tổ Đàng Bộ (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) do mưa lớn, mái taluy đường Tây xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống nhà dân.

Nước lũ đổ về qua đường ĐH 1, giao thông đi các xã vùng cao huyện Phước Lộc gặp khó

Người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua đường ĐH 1

Hiện trường vụ sạt lở đất tràn xuống 4 ngôi nhà ở thị trấn Bắc Trà My

Qua kiểm tra, có 4 ngôi nhà của 3 hộ dân bị đất đá sạt lở gây hư hỏng nhà ở. Trong đó, ngôi nhà của anh Huỳnh Đăng Triều đã bị đất đá tràn xuống gây sập 1 phần nhà vệ sinh, bếp ăn. Toàn bộ nền nhà sau bị nứt vụn.

“Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân nằm trong tổ Đà Bộ đến nơi an toàn. Do đó, khi xảy ra sạt lở không có thiệt hại về người”, ông Thiệu nói.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Phước Sơn có mưa lớn, nước trên núi chảy về băng qua nhiều tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc.

Đường ĐH 1 từ thị trấn Khâm Đức đi các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc xảy ra sạt lở. Một số nơi nhiều hòn đá lớn rơi xuống chắn ngang đường.

"Do mưa lớn, nhiều khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở. Chính quyền đã di dời người dân đến nơi an toàn để tránh sạt lở và khuyến cáo người hạn chế đi lại trong lúc mưa lũ để đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết.

Tại xã Sơn Long (huyện Sơn Tây,Quảng Ngãi) do mưa lớn, ngọn núi phía sau khu dân cư A Nhôi 2 bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết, hai ngày qua trên địa bàn xã mưa rất to. Tối 30/11, trên tuyến đường nhánh N1, từ khu dân cư A Nhoi 2 đi UBND xã Sơn Long đã xảy ra sạt lở đất.

Lượng đất đá khoảng 3.000m3 tràn xuống lòng đường, đe dọa tính mạng người dân ở khu vực này, xe cộ không thể lưu thông.

Sạt lở núi kinh hoàng tại Quảng Ngãi, nhiều ngôi nhà có nguy cơ bị trôi xuống suối

Sạt lở đất đá tràn xuống đường, đoạn qua xã Sơn Long

Tại hiện trường, nhiều ngôi nhà kiên cố thuộc khu dân cư A Nhôi 2 đang nằm chênh vênh, có nguy cơ trôi xuống suối.

“Đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Sơn Long đã vận động và di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 36 khẩu đến nơi an toàn”, ông Vượt cho biết.

Ngoài ra, tại tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua địa bàn xã Sơn Long tiếp tục phát sinh 2 điểm sạt lở mới.

Trong đó, tại Km170+00, đất, đá tràn lấp rãnh dọc và cả mặt đường, với khối lượng đất đá bồi lấp khoảng 150m3. Tại Km174+950, bị sạt lở và đứt gãy mặt đường 12m.

Lê Bằng