Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thực hiện lệnh khám xét nhà riêng Lê Dũng Thái, giám đốc doanh nghiệp vận tải An Phú Quý phát hiện ma tuý, súng ngắn và nhiều sừn nghi tê giác.