Mưa lũ ở Phú Yên làm 4 người chết, trong đó có 2 người ở huyện Phú Hòa, 2 người thuộc huyện Sơn Hòa. Thành phố Tuy Hòa chìm trong biển nước, hàng ngàn nhà dân bị ngập, trắng đêm vật lộn với trận lũ lịch sử.

Sáng 1/12, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện này vẫn đang tìm kiếm 2 người mất tích bị lũ cuốn trôi tối qua.

Tại huyện Tây Hòa, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Phạm Công Hóa (SN 1985, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Ông Hóa có nhà ở gần sông Ba. Chiều 30/11, ông Hóa bước ra khỏi nhà thì bị nước cuốn trôi.

Trong khi đó ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết, chiều tối qua, khi nước lũ lên nhanh, tại khu vực thôn Thành Hội (xã Sơn Hà) bị ngập sâu, lực lượng cứu hộ đã đưa ca nô đến cứu hộ 1 gia đình bị mắc kẹt. Tuy nhiên, trên đường từ thôn chạy ra ngoài, gặp lúc nước xiết, ca nô bị lật, 2 cháu bé trong cùng 1 gia đình bị nước cuốn trôi, mất tích

Nước bủa vây các khu dân cư ở TP Tuy Hòa

Tại TP Tuy Hòa có gần 21.000 căn nhà bị ngập

Người dân kê cao tài sản để tránh hư hỏng

Cuộc sống người dân gặp khó khăn khi lũ dâng

Tại TP Tuy Hòa, nhiều nơi bị ngập do lũ hạ lưu sông Ba dâng cao, kết hợp với triều cường đạt đỉnh, nước tràn vào nhà dân. Giữa đêm, nhiều người dọn nhà chạy lũ. Theo nhiều người dân Phú Yên, đợt lũ này nước dâng nhanh, ngập nặng bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1993 xảy ra tại tỉnh này.

Các cơ quan chức năng đưa các hộ dân tại thôn Chí Thán (Đức Bình Đông, Sông Hinh) đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Phú Yên

Sạt lở trên quốc lộc 19C, đoạn qua đèo Trà Kê, thuộc buôn Ma Gú, xã Sơn Phước (Sơn Hòa). Ảnh: Báo Phú Yên

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, toàn tỉnh Phú Yên có 4 người thiệt mạng (huyện Phú Hòa 2 người, huyện Sơn Hòa 2 người - chết trôi tại thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa do lật ca nô trong quá trình đi tránh lũ).

Số nhà ở bị ngập là 28.639 hộ (TP Tuy Hòa 20.860 hộ, Phú Hòa 6.377 hộ, Tuy An 935 hộ, Đồng Xuân 467 hộ), bị chia cắt 9.206 hộ (Tuy An 4.704 hộ, TX Đông Hòa 4.325 hộ, Phú Hòa 177 hộ) và 01 nhà bị sập tại huyện Tuy An. Lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ 455ha, hoa màu bị thiệt hại 90ha...

Trâm Trân