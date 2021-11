Mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến hàng trăm ngôi nhà ở Bình Định bị ngập sâu trong nước lũ.

Chiều 29/11, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Mưa lớn kéo dài trên cả tỉnh suốt 2 ngày qua (28 - 29/11) với lượng mưa bình quân đạt 101 mm, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước các sông lên nhanh, gây ngập lụt ở nhiều địa phương.

Nặng nhất phải kể đến các huyện An Lão, Phù Mỹ, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn.

Người dân ở vùng trũng thấp ở huyện Hoài Ân chủ động sơ tán đến nơi an toàn

Người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đi tránh lũ

Đến chiều cùng ngày, ở các nơi này đã có hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân bị đảo lộn.

Tại huyện Hoài Ân có 797 nhà (xã Ân Hảo Tây có 255 nhà, Ân Hảo Đông 515 nhà, Ân Tín 15 nhà, Ân Mỹ 12 nhà) bị ngập nước. Huyện An Lão có 215 nhà bị ngập nước từ 0,2-0,3m.

Huyện Tuy Phước có 172 nhà bị ngập nước từ 0,2-0,4m, chủ yếu ở xã Phước Thắng. Huyện Phù Cát có 60 nhà bị ngập nước, tập trung ở xã Cát Chánh. Nước lũ cũng gây chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Neo giữ vật dụng thùng đựng nước, không để nước lũ cuốn trôi

Nhiều ngôi nhà ở xã Ân Hảo Tây (huyện Hoài Ân) ngập sâu trong nước lũ

Ông Võ Duy Tín, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hoài Ân (Bình Định) cho hay: các điểm cầu Mỹ Thành - Ân Mỹ, Vạn Trung - Ân Hảo, Đá Bạc - Đăk Mang đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tỉnh lộ 629 đoạn thôn Bình Hòa Nam - Vạn Hòa xã Ân Hảo Đông; tuyến đường liên thôn, xóm tại xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông cũng chung hoàn cảnh. Hiện, lực lượng xung kích các địa phương chốt chặn tại các điểm ngập không cho người dân qua lại.

Các ngôi nhà của bà con ở xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn) bị ngập sâu trong nước lũ

Theo thống kê đến chiều 29/11, địa phương có khoảng 979 ngôi nhà bị ngập nước chủ yếu là các xã: Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín và Ân Mỹ. Mực nước ngập từ 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu gần cả mét. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt.

Thông tin về tình hình mưa lụt trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, hiện các đường giao thông hầu hết qua các xã đều đã bị ngập nước. Đặc biệt, tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng bị ngập nặng.

Người dân di tản vật nuôi tránh lũ ở xã An Hòa (huyện An Lão)

Tại huyện miền núi An Lão, tuyến đường đi từ xã An Hòa đi An Quang cũng bị ngập từ 0,4-0,5m. Ba điểm cầu tràn xã An Vinh bị ngập, địa phương dùng rào chắn không cho người dân đi qua lại; ba điểm sạt lở ở tuyến đường đi xã An Toàn.

Ngày hôm nay (29/11), do ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 20.000 học sinh chủ yếu ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn không thể đến trường.

Q.T