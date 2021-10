Mưa to kéo dài không ngớt khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập sâu.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 22 đến sáng 23/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Mưa to kéo dài không ngớt khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi như Phan Bội Châu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tự Tân, Hùng Vương... ngập sâu, phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Nhiều người chạy xe máy qua khu vực nước sâu bị té ngã.

Trong khi đó, tại huyện Sơn Tịnh, mưa to cũng khiến nhiều khu dân cư bị nước bủa vây. Tại một số tuyến đường tiềm ẩn nguy hiểm do nước chảy xiết, lực lượng chức năng giăng dây, túc trực cấm người dân lưu thông.

Người phụ nữ chạy xe máy qua ngã tư đường Phan Bội Châu - Nguyễn Tự Tân bị té ngã

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi như Phan Bội Châu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tự Tân, Hùng Vương...bị ngập sâu

Tại huyện Sơn Tịnh, mưa to cũng khiến nhiều khu dân cư bị nước bủa vây

Lực lượng chức năng giăng dây, túc trực cấm người dân lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy siết

Công Sáng - Hồ Giáp