Đình chỉ vụ án vì nhiều lý do Trả lời VietNamNet về vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tạm đình chỉ, Công an tỉnh Thái Bình có nắm được hay có chỉ đạo gì không, Đại tá Nguyễn Đình Chung (nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã nghỉ hưu cuối năm 2019) cho biết: “Chỗ văn phòng điều tra và văn phòng tổng hợp (Công an tỉnh Thái Bình) sẽ có hết. Án là án thẩm quyền thành phố, có đơn chuyển xuống thì phải giải quyết thôi. Sau nhiều năm mới khởi tố lại, vụ án chưa rõ đối tượng thì người ta sẽ tạm đình chỉ. Thời gian tạm đình chỉ tùy từng vụ án, có những vụ đình chỉ hàng chục năm, có nhiều lý do đình chỉ chứ không cứ gì chưa rõ đối tượng. Khi có tình tiết mới, người ta sẽ cho phục hồi điều tra. Nếu rõ đối tượng, người ta sẽ khởi tố đối tượng”.