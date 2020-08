Ba người đi trên xe máy ngã xuống đoạn đường ngập nước ở Bình Dương, một nạn nhân bị điện giật tử vong.

Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với Điện lực TP Dĩ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người bị điện giật tử vong khi ngã xuống đường ngập nước.

Khu vực xảy ra vụ việc điện giật chết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối qua (18/8) trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Đông Hòa).

Nạn nhân tử vong là chị Hồ Thị Xuân Đào (19 tuổi, ngụ tại TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chị Đào đi xe máy trên đường. Trên xe còn có một phụ nữ khác và bé trai 2 tuổi . Khi tới trước hẻm số 129 thì bị ngã xe vào vũng nước ngập cạnh bên một trụ điện.

Cả 3 người bị điện giật la hét kêu cứu. Lúc này, người dân chạy tới hỗ trợ đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Đào đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau đó, nhân viên điện lực đã tới hiện trường cắt điện khu vực này, đồng thời cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Đến sáng nay, Công an TP Dĩ An vẫn đang phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm.

Theo quan sát, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường lồi lõm, bị ngập nước tạo thành từng vũng trên mặt đường, cạnh bên có 2 cột điện và cáp viễn thông.

Theo đại diện Điện lực TP Dĩ An, hiện đơn vị này đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Qua báo cáo ban đầu, nơi xảy ra sự cố có hệ thống dây điện của ngành điện lực quản lý, ngoài ra còn có một bó cáp viễn thông của các nhà mạng.

Xuân An