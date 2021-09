Sáng mai 15/9, tỉnh Bình Thuận sẽ lo xe, ăn uống dọc đường để đưa 15 người bàn giao cho 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Theo thông báo của UBND tỉnh Bình Thuận, thời gian và địa điểm xuất phát là vào lúc 7h ngày 15/9 tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Điểm bàn giao là tại địa phận giáp ranh phía Nam của các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Số lượng người được đón về là 15 công dân, trong đó có 1 trẻ em.

Tỉnh Bình Thuận sẽ bố trí 2 tài xế và 1 xe ô tô 41 chỗ mang BKS 86B-012.23. Đồng thời lo chi phí ăn uống, xét nghiệm Covid-19 và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch cho những người này.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao cho Công an tỉnh thông báo cho công an các tỉnh từ Ninh Thuận tới Nghệ An tạo điều kiện thông suốt cho chuyến xe đưa 15 người về 3 tỉnh trên.

Xe tải "nhét" 15 người trong thùng đông lạnh để thông chốt kiểm dịch. Ảnh: Lê Huân

Ảnh: Lê Huân

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 14/9 UBND tỉnh tặng bằng khen đột xuất cho 1 tập thể và 4 cá nhân gồm: Tập thể Trạm CSGT Hàm Tân - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận; Thiếu tá Đặng Anh Tuấn, Thượng úy Khuất Ngọc Thanh, cán bộ Phòng CSGT; Đại úy Trương Văn Khoa, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hàm Tân; Binh nhì Lê Văn Lắm, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh vì đã có tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ 15 người trốn trên xe đông lạnh để qua chốt.

Trước đó, khoảng 22h ngày 12/9, khi đang tuần tra trên QL1A, Tổ công tác của Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện tại khu vực quán cơm Minh Thủy (thuộc xã Tân Đức) ô tô tải đông lạnh BKS 51D-382.14 đậu trong sân quán cơm có dấu hiệu bất thường.

Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế mở thùng xe phía sau để kiểm tra và phát hiện trong đó có 15 người. Cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính còn hiệu lực.

Tổ công tác sau đó áp tải ô tô cùng người về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức ở ranh giới tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai để làm rõ vụ việc.

Tại chốt kiểm soát dịch, qua đấu tranh, tài xế Lê Văn Tuấn (SN 1982, trú tại TT. Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) khai nhận chở 15 người trên từ một số xe khác để đưa qua chốt kiểm soát, với mức giá 700.000 đồng/người.

Từ lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng CSGT sau đó phát hiện 2 ô tô con chờ đón những người trên.

Hai tài xế Nguyễn Ngọc Hùng và Ngọ Văn Vũ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau. Khi đến khu vực bến xe Long Khánh, Đồng Nai, cả 2 liên hệ với Tuấn để chuyển khách qua khu vực các chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 1A.

Sở GTVT TP.HCM ngày 14/9 cũng cho biết, qua rà soát trên hệ thống luồng xanh (https://vantai.drvn.gov.vn) của Tổng cục đường bộ Việt Nam, xe tải BKS 51D-382.14 thuộc Công ty TNHH giao nhận vận chuyển AVP, đăng ký trên phần mềm luồng xanh và được cấp giấy nhận diện (có mã QR) tự động vào ngày 13/9.

Đơn vị đăng ký hoạt động với mục đích vận chuyển “Hàng hóa thiết yếu"... Sở GTVT TP cho rằng, phương tiện nêu trên khai báo không trung thực, đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam thu hồi hiệu lực của giấy nhận diện đã cấp. Đồng thời không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xin cấp lại giấy nhận diện trên hệ thống luồng xanh trong thời gian tới.

Lê Huân