Điểm bán pháo hoa ở Hà Nội liên tục "cháy" hàng, lượng lớn khách đổ xô đến mua trong sáng cuối cùng mở bán, nhân viên bán không ngơi nghỉ.

Sáng 28 Tết (ngày 30/1), nhiều người dân đã có mặt từ sớm để mua được các loại pháo tại địa điểm kinh doanh pháo hoa hợp pháp ở phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo tìm hiểu, cửa hàng này là nơi duy nhất còn mở bán đến ngày hôm nay. Do lượng khách mua quá đông nên cửa hàng cũng chỉ còn loại pháo hoa: cánh hoa xoay, ống phun hoa lửa cầm tay và thác nước bạc loại 2m.

Cửa hàng bán pháo hoa trên phố Lạc Trung đông nghịt người mua.

Chị Nguyễn Tố Quyên, nhân viên cửa hàng bán pháo hoa cho biết chi nhánh mở bán từ đầu tháng chạp thì đến trưa nay (28 Tết) dừng bán. Năm nay thời gian mở bán sớm và kéo dài hơn nên lượng khách cũng đông hơn so với năm ngoái.

Loại pháo hoa bán chạy nhất là cánh hoa xoay và ống phun nước bạc, cây hoa lửa....

Nói về một số người đứng bán pháo hoa bên ngoài cửa hàng, chị Quyên cho hay, do bán tự phát nên rất khó đảm bảo chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, cửa hàng cũng không đủ nhân lực để kiểm soát được những đối tượng bán hàng "trôi nổi" này. Công an phường cũng đã nhắc nhở họ không bày bán pháo hoa, song khi lực lượng chức năng đi, họ lại bày bán.

Điều kiện để mua pháo là đối với tất cả người dân đủ 18 tuổi, phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, điền thông tin của người mua, các sản phẩm chọn mua để lưu trữ thông tin.

Cửa hàng bán đúng giá niêm yết, song thu thêm phí dịch vụ 50.000 đồng với người đến mua.

Thủ tục mua khá đơn giản, chỉ mất vài phút.

Lê Đức Anh, một thanh niên sống ở Hà Nội hào hứng chia sẻ, anh đã chọn mua được pháo cánh hoa xoay và ống phun lửa cầm tay, năm nay TP không bắn pháo hoa để niềm vui giao thừa trọn vẹn anh đã chọn cửa hàng để mua một vài loại pháo hoa. Tuy lượng khách đông nhưng chỉ sau chưa đầy 10 phút điền thông tin cá nhân, số lượng, tính tiền và nhận hàng, Đức Anh đã có trong tay những loại pháo hoa được yêu thích nhất trong dịp Tết.

Tuy có 1 số điểm bán ngoài đường nhưng anh vẫn chọn cửa hàng này vì đây là cơ sở chính thống, bán pháo hoa có nguồn gốc, xuất xứ cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Nhân viên cửa hàng tư vấn các loại pháo hoa.

Chị Nguyễn Hải Vân, một khách hàng khác cho biết trước khi đến cửa hàng chị đã xem qua giá trên mạng: "Tôi mua được hai loại là giàn thác nước bạc và cánh hoa xoay. Đám nhỏ nhà tôi rất thích được xem bắn pháo hoa, năm nay TP không bắn pháo hoa, do không có điều kiện đi xem nên mua hàng ở đây để đốt cho các cháu xem”.

Trên địa bàn TP Hà Nội có tất cả 10 cửa hàng kinh doanh các sản phẩm pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất.

Ngoài các mặt hàng truyền thống đã có mặt trên thị trường từ trước đó, thì năm nay Công ty Hóa chất 21 còn tung thêm 2 sản phẩm mới là pháo giàn phun hoa và pháo giàn phun viên để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tuy nhiên, công ty Hóa chất 21 đã thông báo ngừng kinh doanh sản phẩm pháo giàn phun hoa do chưa đủ điều kiện lưu hành.

Trần Thường