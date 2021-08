Sáng nay (9/8), ngày đầu các lực lượng siết lý do ra đường theo quy định mới của TP Hà Nội, nhiều người không kịp có giấy tờ bổ sung, một số điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 đã có hiện tượng ùn ứ xe cục bộ.

Đầu giờ sáng, phóng viên VietNamNet đã có mặt ở nhiều điểm chốt kiểm soát tại các quận ở Hà Nội để ghi nhận việc kiểm tra lý do ra đường trong ngày đầu Hà Nội thực hiện quy định mới.

Khoảng 6h30, tại chốt kiểm soát đường Đê La Thành (đoạn giao nhau với đường Giảng Võ), nơi đây đã có nhiều phương tiện qua lại, trong khi Tổ công tác kiểm tra giấy đi đường với từng người.

Mặc dù Hà Nội quy định việc ra đường trong thời điểm giãn cách phải có thêm giấy phân công nhiệm vụ, lịch, ca trực của đơn vị, tuy nhiên do quy định mới nên sáng nay lực lượng chức năng chỉ kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.

Có thời điểm, vì lượng người đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 Đê La Thành ùn ứ, để đảm bảo giãn cách, tổ công tác bỏ qua bước kiểm tra để tránh gây ùn tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng kiểm tra lý do ra đường. Ảnh: Đoàn Bổng

Một người đàn ông bán rau không có giấy đi đường bị yêu cầu dừng xe tại chốt kiểm soát Đê La Thành. Ảnh: Đoàn Bổng

Nhiều giấy xác nhận mẫu cũ được tổ công tác thu hồi ngay tại chốt Đê La Thành.Ảnh: Đoàn Bổng

Ùn ùn phương tiện tại chốt kiểm soát Đê La Thành. Ngay sau đó tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra để đảm bảo giãn cách. Ảnh: Đoàn Bổng

Ùn ùn phương tiện tại chốt kiểm soát ngày đầu Hà Nội siết chặt lý do ra đường. Ảnh: Đoàn Bổng

Khoảng 7h30, tại chốt kiểm soát dịch tại ngõ 83 phố Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, Ba Đình), hàng dài phương tiện nối đuôi nhau đi qua chốt. Tại đây, người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hợp lệ thì sẽ được qua chốt. Việc kiểm tra lịch trực, lịch làm việc vẫn chưa thực hiện triệt để.

Tổ công tác tại chốt Đào Tấn (phường Ngọc Khánh) kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Đoàn Bổng

UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo UBND TP, cơ bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt nhưng vẫn có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Một số chốt kiểm soát chưa siết chặt việc kiểm tra dẫn đến tình trạng đông người đi lại trên đường, không thực hiện nghiêm việc giãn cách, ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài giấy đi đường được cấp theo mẫu đã được ban hành ngày 29/7; người đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hàng dài phương tiện xếp hàng chờ kiểm tra tại phố Đào Tấn lúc 7h45. Ảnh: Đoàn Bổng

Ảnh: Đoàn Bổng

Tổ công tác kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân, đồng thời nhắc nhở người dân từ lần sau sẽ kiểm tra thêm lịch trực, lịch làm việc. Ảnh: Đoàn Bổng

Tại chốt kiểm soát phố Đào Tấn, cán bộ trực chốt tuyên truyền, nhắc nhở người dân chuẩn bị giấy tờ theo yêu cầu mới của UBND TP.

Người đàn ông bị UBND phường Ngọc Khánh xử phạt 1 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh: Đoàn Bổng

Chốt kiểm soát đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn gần Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh: Đoàn Bổng

Ảnh: Đoàn Bổng

Ùn ứ tại đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Đoàn Bổng

Chốt kiểm soát lập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bổng

Sáng nay, người dân đi qua chốt Mai Dịch đều được cán bộ ở chốt nhắc nhở về quy định mới của TP Hà Nội.

Một cán bộ ở đây cho biết, ngày hôm nay hầu hết là nhắc nhở người dân mang thêm những loại giấy tờ theo quy định mới. Những trường hợp không mang giấy tờ, không đúng lịch trình thì bị xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra lý do ra đường ở chốt Mai Động. Ảnh: Nhị Tiến

Tuyên truyền để người dân biết về các loại giấy tờ cần thiết khi ra đường theo quy định mới. Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Tại chốt kiểm soát dịch của phường Láng Hạ (Đống Đa) đoạn trước số nhà 97 đường Nguyễn Chí Thanh, từ đầu giờ sáng đến gần 9h, lực lượng chức năng tại chốt đã lập biên bản 1 trường hợp thiếu giấy đi đường, gần 10 trường hợp thiếu giấy phân công công tác, lịch trực.

Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều trường hợp bị lập biên bản vì thiếu các loại giấy tờ cần thiết. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi bị lực lượng chức năng lập biên bản với lỗi trên. Theo Thiếu tá Vũ Như Quỳnh, Phó Trưởng công an phường Láng Hạ, do công điện mới ra vào buổi tối Chủ nhật nên sáng thứ Hai nhiều người dân chưa chuẩn bị kịp giấy tờ. Lực lượng chức năng tại chốt sẽ lập biên bản để nhắc nhở chứ không xử phạt những trường hợp này.

Ảnh: Đình Hiếu

Một cán bộ tại chốt trên đường Xuân Thủy chia sẻ, lực lượng tại chốt làm việc từ 3h sáng. Lượng người tham gia giao thông trên đường Xuân Thủy khá nhiều, nếu kiểm soát tất cả thì sẽ xảy ra ùn tắc cục bộ.

Người này nêu giải pháp, muốn hạn chế được người dân ra đường cần phải làm chặt ngay từ khâu cấp các loại giấy tờ, như vậy khi họ ra đường là đã đủ điều kiện.

Kiểm tra giấy tờ tại chốt Xuân Thuỷ. Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Sáng nay, lực lượng chức năng nhắc nhở người dân về các loại giấy tờ cần thiết khi ra đường. Ảnh: Nhị Tiến

Cũng trong sáng nay, Công an phường Phương Liên (Đống Đa) đã xử phạt với anh Trần Quang T, nhân viên bảo trì kỹ thuật toà nhà The Park Home 1 triệu đồng với lý do giấy xác nhận mà cơ quan anh T cấp không đúng theo mẫu giấy UBND TP đã ban hành.

"Công ty tôi không biết mẫu giấy đi đường do UBND Hà Nội ban hành. Từ ngày 27/7 đến nay, tôi vẫn sử dụng mẫu giấy cơ quan cấp để đi làm hàng ngày", anh T trình bày.

Anh T ký biên bản và nộp phạt 1 triệu đồng

Anh T cũng xin tổ công tác mẫu giấy đi đường do UBND Hà Nội ban hành để mang về cơ quan làm theo mẫu mới.

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm PV