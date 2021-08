UBND tỉnh Nghệ An có quyết định hỗ trợ cho những lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hôm nay 12/8, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và trình tự hỗ trợ người lao động không có kết giao hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cụ thể, những lao động được nhận hỗ trợ: Người thu gom rác, phế liệu; người bốc vác, vận chuyển bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô tại các cảng sông, cảng biển, bến xe, các chợ, nhà ga…

Những đối tượng nằm trong danh sách được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy

Điều kiện được hỗ trợ là những người bị mất việc trong thời gian thực hiện cách ly, giãn cách xã hội hoặc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu theo văn bản của UBND tỉnh Nghệ An hoặc UBND cấp huyện.

Sáng nay 12/8, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ họp thứ 2 khoá XVIII bàn nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng được tiếp cận chính sách, hỗ trợ nhanh chóng. Đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, không trùng lặp, không để được lợi dụng trục lợi chính sách.

Mỗi đối tượng được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, không hỗ trợ đối tượng không tự nguyện tham gia. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần.

Người lao động gửi đơn đề nghị tới ban chỉ huy xóm, khối, bản nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách địa phương và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Sở LĐTB&XH tỉnh cho biết, các địa phương huyện, thị, thành phố đang thực hiện rà soát, thống kê các đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp HĐND tỉnh sáng nay cho biết, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước khi thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 627.575 người. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 605 tỷ đồng. 849 doanh nghiệp/cơ sở, hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ là 849 hộ, kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh: Báo Nghệ An

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 84 đơn vị, doanh nghiệp và 2.614 lao động, kinh phí đã giải quyết hơn 5,6 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 9/8/2021, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (đợt 1) là 61 người, với kinh phí hỗ trợ 179 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 6.966 doanh nghiệp, với 148.518 lao động, kinh phí hỗ trợ trên 7 tỷ đồng

Hỗ trợ 6 doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 536 người lao động với kinh phí hỗ trợ trên 5,5 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 5 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho 233 lao động, kinh phí cho vay trên 1 tỷ đồng.

Sắp có gói hỗ trợ miễn, giảm thuế 20.000 tỷ cho doanh nghiệp Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% các loại thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế VAT với một số lĩnh vực gồm GTVT, lưu trú, du lịch; miễn tiền chậm nộp với người nộp thuế gặp khó khăn.

Quốc Huy