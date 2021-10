Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban ngành đồng tình hỗ trợ tối đa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê.

Hôm nay 5/10, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp cùng với các sở, ngành quán triệt về việc đón công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê; đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền đối với công dân tỉnh nhà.

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 công dân Nghệ An trở về qua cầu Bến Thủy. Chỉ tính riêng 2 ngày hôm nay, số lượng công dân trở về quê tăng đột biến lên 1.350 người.

Ngoài ra, công dân tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh phía Bắc chạy qua địa bàn có đoàn CSGT dẫn đường lên đến hơn 2.000 người.

Lực lượng CSGT dẫn đường giúp người dân đi xe máy về quê đến khu cách ly tập trung

Chỉ trong 5 ngày qua đã có hơn 2.000 người về Nghệ An

Ông Hiền cho rằng, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cần nhanh chóng sắp xếp, bố trí các khu cách ly tập trung cho người dân về quê. Trước tiên, ngay tại khu vực giữa 2 cầu Bến Thủy cần bố trí nơi tiếp đón có mái che, nhà vệ sinh, xử lý rác thải. Đồng thời, phân loại những công dân đã tiêm từ 1- 2 mũi vắc xin để có phương án cách ly phù hợp, giảm gánh nặng cho tỉnh nhà.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đang quản lý 7 khu cách ly tập trung và đang tổ chức cách ly cho 1.800 công dân. Khoảng 240 công dân trở về Nghệ An sáng 5/10 sẽ đưa về cách ly tại cơ sở 2 của Đại học Vinh.

Theo Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ, hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, đã có gần 88.000 người trở về quê, trên 28.000 đang trong độ tuổi lao động. Dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới do các tỉnh, thành phía Nam đã nới lõng giãn cách xã hội.

Dòng người đổ về quê trong cơn mưa nặng hạt

Chiều cùng ngày, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, từ trước đến nay những người dân đi xe máy về quê từ các tỉnh, thành phía Nam đều được hỗ trợ các chi phí xét nghiệm PCR 3 lần và chi phí ăn uống trong thời gian cách ly.

“Thực tế cho thấy những người đi xe máy về quê đều có hoàn cảnh khó khăn. Phải thật sự khó khăn họ mới trở về quê như vậy. Trước mắt tỉnh đang cố gắng hỗ trợ giúp người dân các chi phí ban đầu” – ông Chỉnh chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, cần có biện pháp thích ứng trong tình hình mới khi tiếp nhận số lượng lớn người trở về quê. Bố trí hỗ trợ kịp thời công dân trong và ngoài tỉnh khi về đến cầu Bến Thủy.

Ông Trung yêu cầu, phải tổ chức nơi đón tiếp chu đáo vì đây đều là những công dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại điểm tiếp đón, cần bố trí mái che để người dân ngồi chờ trong thời gian phân loại. Cung cấp thức ăn nhanh cho người dân.

Tỉnh Nghệ An đồng ý cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp quản, sử dụng ba bệnh viện dã chiến số 4, 5 và 6 để làm khu cách ly tập trung.

Mặc dù trong điều kiện ngân sách khó khăn, tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho những công dân ở các khu cách ly tập trung.

Đồng thời, các huyện, thị trong tỉnh cũng lên phương án chủ động đón công dân trở về cách ly tập trung.

Sắp tới, sẽ đón công dân trở về bằng đường hàng không qua các chuyến bay thương mại Vietnam Airlines 2 chuyến/tuần. Mọi chi phí đều do công dân có nhu cầu tự chi trả 100% khi về quê.

Nghệ An đưa cách ly tập trung gần 1.000 người đi xe máy về quê Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, 4 ngày qua (từ 1-4/10) đã có 840 người đã được đưa đi cách ly tập trung.

Quốc Huy