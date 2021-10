Với số lượng người về quê trong những ngày đầu tháng 10 tăng đột biến, tỉnh Nghệ An lên kế hoạch kích hoạt tất cả các khu cách ly trên toàn tỉnh để đón người dân trở về.

Hôm nay 6/10, UBND tỉnh Nghệ An phát công văn hoả tốc gửi tất cả các huyện, thành phố và thị xã kích hoạt lại các khu cách ly tập trung ở địa phương để sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về.

"Trường hợp các khu cách ly không đáp ứng được thì sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly tập trung. Chỉ đạo tổ Covid cộng đồng giám sát chặt chẽ các công dân trở về. Chủ động phối hợp với Sở GTVT để đón công dân" - công văn hoả tốc nêu rõ.

Nhiều địa phương ở Nghệ An đã cho phép học sinh mầm non đến trường trở lại. Tuy nhiên, trước diễn biến lượng người về quê quá đông, chỗ cách ly sẽ thiếu hụt nên sẽ bố trí ở các trường mầm non.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, với số lượng người về rất đông đã khiến khu cách ly của tỉnh không còn chỗ trống. Do đó, lượng người phải tập trung và chờ lại ở dưới chân núi Dũng Quyết một thời gian khá dài.

Chỉ tính riêng trong 12 tiếng qua, Sở GTVT đã bố trí ô tô chở người về 7 huyện, thị xã để thực hiện cách ly tập trung. Đồng thời, huy động 15 xe chở người và xe máy trung chuyển từ Nghệ An ra địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trời mưa lớn...

... với số lượng người về quê tăng đột biến nên các khu cách ly tập trung ở các huyện tại Nghệ An được kích hoạt trở lại - Ảnh: Quốc Huy

Trong ngày 5 và sáng 6/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận 1.446 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đang cách ly 3.286 người tại 10 điểm. Hôm nay, hai điểm cách ly tại hai khách sạn ở thị xã Cửa Lò từng được chuyển làm bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận 550 người.

Hai hôm nay, tại chân núi Dũng Quyết, UBND TP Vinh đã bố trí dựng bạt để người dân có thể tránh trú mưa, nắng. Đồng thời, bố trí điểm hỗ trợ an sinh để chuẩn bị các suất ăn nhẹ, nước uống, cháo, sữa, bố trí khu vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tiếp tục dựng thêm 1 rạp để tiếp nhận đóng góp, hỗ trợ và phân luồng cho công dân từ phía Nam về quê và đi qua địa bàn.

Tối nay 6/10, trao đổi với VietNamNet, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An cũng cho biết, những người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam về quê từ ngày 1/8 đến nay sẽ được hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/người.

Ông Kha Văn Tám nói chuyện với người lao động

Các đối tượng là công nhân lao động người Nghệ An làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn (phụ nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, gia đình là hộ nghèo, cận nghèo).

Người lao động liên hệ với các tổ công tác của công đoàn tại các điểm cách ly, hoặc công đoàn cấp huyện, hoặc số điện thoại Liên đoàn Lao động tỉnh: 0375037037, 0919.742.006 để được tư vấn, hỗ trợ.

Quốc Huy