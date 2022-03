Sự việc người đàn ông rút súng đe doạ ngay trong văn phòng công chứng tại thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) khiến nhiều người bất bình.

Chiều nay (5/3), trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Hoá (SN 1973), trú tại thị xã Thái Hoà (Nghệ An) cho biết, đã làm đơn cầu cứu gửi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc bị người khác cố tình huỷ hoại tài sản và dùng súng uy hiếp đến tính mạng.

Theo tố cáo của bà Hóa, bà mua một lô đất của ông Nguyễn Văn Kỳ ở xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn với giá 4,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Quế Thị Thơm, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn đồng ý mua lại miếng đất này.

Đến chiều (21/2), cả hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng L.V.T. tại thị trấn Nghĩa Đàn để làm các thủ tục chuyển nhượng lô đất nói trên.

Hơn 16 giờ cùng ngày, bà Quế Thị Thơm gọi điện cho bà Bạch Thị Hưng, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng một tốp người đến văn phòng công chứng. Tại đây, khi bà Hóa đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho nhân viên văn phòng công chứng làm thủ tục thì bà Hưng giật ngang trên tay. Bà Quế Thị Thơm đứng sát ngay đó lập tức giành lấy bìa đỏ.

Bà Trần Thị Hoá (trái) và bà Quế Thị Thơm (phải) trước văn phòng công chứng ở thị trấn Nghĩa Đàn - Ảnh cắt từ video clip

"Thấy vậy, ông Nguyễn Cảnh Sơn (chồng bà Hóa) giữ tay bà Thơm hòng lấy lại bìa đỏ. Lập tức, một người đàn ông xuất hiện, rút súng dí vào người ông Sơn. Khi ông Sơn đang bị người đàn ông khống chế bằng súng thì bà Thơm đã ngang nhiên xé bìa đỏ trước mặt nhiều người” – nội dung đơn bà Hoá trình bày.

Bà Hoá kể, thời điểm đó mọi người trong văn phòng công chứng hoảng loạn, nhốn nháo. Giám đốc văn phòng công chứng yêu cầu mọi người đi ra ngoài và giữ trật tự.

“Người đàn ông cầm súng đe doạ chồng tôi là Hồ Văn Nam hành nghề luật sư. Khi ra ngoài đường, ông Nam tiếp tục rút súng trước mặt nhiều người và lên đạn phát ra tiếng lạch cạch”- bà Hoá nêu rõ.

Ông Hồ Văn Nam rút súng thị uy trước văn phòng công chứng - Ảnh cắt từ video clip

Theo bà Hoá, khi bà và gia đình không có hành vi làm phương hại đến thân thể, tài sản của ông Nam thì không được phép rút súng đe doạ. “Tôi cho rằng ông Nam rút súng uy hiếp chúng tôi ở văn phòng công chứng là hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự nơi công cộng. Bà Quế Thị Thơm xé nát bìa đỏ là hành vi huỷ hoại tài sản”, bà Hóa khẳng định.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Ánh H., chuyên viên Văn phòng công chứng L.V.T. xác nhận: “Khi chị Hóa vừa đưa bìa đỏ cho tôi thì chị Hưng giật lấy, sau đó chị Thơm xé nát bìa đỏ”.

Cùng ngày, trao đổi với P.V VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, cơ quan CSĐT đang thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo của bà Hoá.

“Bước đầu xác định ông Nam sử dụng súng bắn đạn cao su, không phải súng quân dụng. Hành vi xé bìa đỏ cũng đang được làm rõ" – Thượng tá Nguyễn Xuân Thái cho hay.

