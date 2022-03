Cặp vợ chồng bị phát hiện nằm bất động trong vũng máu, công an điều tra bước đầu nhận định về vụ án mạng này.

Công an huyện Hóc Môn vừa bàn giao nghi can V (33 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà ở đường Trung Mỹ - Tân Xuân, xã Trung Chánh. Nạn nhân tử vong là chị M. (30 tuổi), là vợ ông V.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, người thân không thấy vợ chồng ông V. đi làm nên lên phòng gọi cửa. Nghi có việc không lành, người nhà và hàng xóm phá cửa phòng vào trong kiểm tra thì phát hiện cặp vợ chồng này nằm bất động trong vũng máu.

Ảnh minh họa

Công an đến hiện trường ghi nhận, chị M. đã tử vong, còn anh V. bị thương ở tay.

Từ cơ sở điều tra hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan, công an bước đầu nhận định, ông V. sát hại vợ rồi tự sát nhưng không thành. Công an đang tạm giữ V. để điều tra.

Được biết, vợ chồng ông V., chị M. có ba con nhỏ, sống cùng cha mẹ tại ngôi nhà trên. Công an đang làm rõ thêm nhiều tình tiết.

Phước An