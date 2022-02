Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, do nghi phạm đã tự tử nên không thể khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý.

Ngày 16/2, trao đổi với phóng viên về vụ người đàn ông tự sát sau khi dùng súng bắn hàng xóm tử vong, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hung thủ trong vụ án đã tử vong.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, do nghi phạm đã tự tử nên không thể khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý theo quy định.

Khu vực vào nhà nạn nhân

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng cho biết: “Khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, qua thăm khám, các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương xuyên qua hộp sọ và găm vào não. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài...”.

“Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy sau khi mổ. Phải chờ khi hết thuốc gây mê thì mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân”, ông Hoàng thông tin thêm.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Lê Văn T. (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đ. (SN 1971, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn Vinh (SN 1992, ở xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981, cùng trú ở xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn. Sau đó, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát.

Vụ việc xảy ra khiến đối tượng Hữu và ông Lê Văn T. tử vong, còn bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Được biết, giữa đối tượng Lê Văn Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay 30 triệu đồng.

