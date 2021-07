Hàng trăm phương tiện nối dài, nhích từng mét để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở quận Gò Vấp (TP.HCM) trong ngày thứ 4 của đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ghi nhận từ 7h sáng 12/7, người dân TP.HCM vẫn đổ ra đường để đi làm và xảy ra ùn ứ tại một số chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Tại chốt kiểm soát Covid-19 trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), từ 7h sáng đã xảy ra cảnh kẹt cứng, các phương tiện xếp hàng dài để chờ qua chốt.

Dòng xe nối dài qua chốt kiểm soát Covid-19 đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp

Dòng xe kín đặc, người san sát nhau

Theo quan sát, rào chắn kiểm soát người vào quận Gò Vấp trên đường Nguyễn Kiệm được đặt giữa đường. Có hơn 10 cảnh sát cùng dân quân tự vệ túc trực.

Do lượng phương tiện đổ về chốt quá lớn nên lực lượng kiểm soát phải liên tục vào trong rào chắn để kiểm tra giấy xác nhận lý do ra đường của người dân.

Hầu hết, mọi người ra đường đều có lý do chính đáng và cầm sẵn giấy xác nhận của công ty và được cảnh sát cho qua chốt.

Rào chắn được đặt giữa đường, lực lượng chức năng vất vả kiểm soát người dân rời khởi quận Gò Vấp trong ngày đầu tuần

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân và lý do người dân rời khỏi quận Gò Vấp

Hầu hết người dân đều xuất trình giấy chứng nhận làm việc ở công ty và các nơi khác nằm trong danh mục Chỉ thị 16 không cấm hoạt động

Nhiều trường hợp người dân không có giấy xác nhận nơi làm việc nhưng do đường một chiều không thể quay đầu, cùng xe quá đông nên lực lượng chức năng đành phải cho qua và hướng dẫn đường để quay đầu.

Đến 8h sáng, người dân vẫn xếp hàng nối dài qua chốt kiểm soát dịch

Đây không phải là lần đầu tại quận Gò Vấp xảy ra tình trạng ùn tắc trước chốt kiểm soát.

Hồi đầu tháng 6, quận Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và cũng xảy ra tình trạng tương tự qua các chốt kiểm soát. Sau đó, chính quyền đã phải tiến hành xả trạm vào các giờ cao điểm.

Từ 0h ngày 9/7, TP.HCM triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày.

UBND TP giao Công an TP tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng, TP yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hoặc trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ.

Người đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở do nhà nước quy định.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

UBND phường, xã, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng.

Tuấn Kiệt