Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang làm rõ vụ người đàn ông mặc áo Grab chém hai xe ôm công nghệ khác trong sân Bệnh viện E Hà Nội.

Lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy hôm nay (23/9) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ việc tài xế xe ôm công nghệ hỗn chiến bằng dao trong sân Bệnh viện E Hà Nội.

Một nhân chứng cho biết, vụ việc hỗn chiến xảy ra vào khoảng 2h chiều nay.

"Người đàn ông cầm dao xông đến chém gục một anh thanh niên hành nghề tài xế công nghệ ở cổng Bệnh viện E. Sau đó người này tiếp tục lao vào chém một tài xế công nghệ trẻ tuổi khác trong sân bệnh viện. Anh kia (tài xế trẻ tuổi) cũng dùng dao chém lại", nhân chứng nói.

Người đàn ông dùng dao chém 2 người ở Bệnh viện E Hà Nội.



Đáng chú ý, cuộc hỗn chiến diễn ra ngay cả khi có lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường.

Trước đó, chiều ngày 23/9, trên mạng xã hội xuất hiệp một video clip ngắn ghi lại cảnh hai tài xế xe ôm công nghệ cầm dao hỗn chiến kinh hoàng trong sân Bệnh viện E Hà Nội.

Một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, vụ việc đang được đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy thụ lý. Hai người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, lực lượng công an cũng đã xác minh và triệu tập những người có liên quan.

Nhị Tiến