Sau khoảng nửa tiếng ghé vào quán cà phê chòi võng ở Bình Dương, người đàn ông được phát hiện tử vong.

Công an TP Thuận An tối nay (26/2) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong quán cà phê chòi võng.

Nạn nhân là anh V.T.N (SN 1983, ngụ Bình Dương).

Quán cà phê nơi phát hiện vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, anh N một mình vào quán cà phê chòi võng ven đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc phường An Phú, TP Thuận An).

Sau khoảng 30 phút, cơ thể anh N tím tái, nằm bất động. Lúc này, nhân viên trong quán hô hoán gọi người hỗ trợ. Khi xe cấp cứu tới quán cà phê thì nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức khám nghiện hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc.

Theo một số nhân chứng, thời điểm nạn nhân vào quán sức khỏe không có gì bất thường.

Trước đó, tại Bình Dương cũng phát hiện một người đàn ông tử vong khi vào quán cà phê chòi võng ven đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Xuân An