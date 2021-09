233 người chủ yếu là người già, thai phụ… tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai được chính quyền tỉnh An Giang đưa về địa phương vào ngày 26/9, sau nhiều tháng ở vùng dịch.

1h sáng, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát lệnh lên đường đến Bình Dương đón công dân. Ngoài ra, các đoàn xe khác cũng đến TP.HCM, Long An, Đồng Nai rước công dân.

Đại tá Nơi là Phó trưởng Ban tổ chức đón công dân của tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức đón công dân phát lệnh lên đường lúc 1h sáng. Ảnh: Nghiêm Túc

Đoàn xe đến Bến xe khách Bình Dương trước 6h sáng. Các công dân đã đứng chờ sẵn tại điểm tập kết. Trước khi lên xe về An Giang, mọi người mặc đồ bảo hộ, được lấy mẫu test nhanh, dù trước đó đã làm xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính.

Tại Bình Dương có 133 công dân được đón về An Giang cách ly. Họ đa phần là phụ nữ mang thai từ 7 tháng trở lên và người lớn tuổi, có bệnh nền.

Các công dân được đón về An Giang là phụ nữ mang thai từ 7 tháng trở lên và người già, có bệnh nền. Ảnh: Nghiêm Túc

Khi các công dân chuẩn bị lên xe về An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã đến tặng quà và hỏi thăm sức khỏe.

Còn đoàn xe tại TP.HCM đón 64 người, Đồng Nai 13 người và Long An 3 người.

Đến chiều cùng ngày, 15 xe đón 233 công dân về đến An Giang, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày ở Trường Quân sự (cũ) tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, người dân sẽ được đưa về tận nhà.

Nhiều người bất ngờ nhận được quà và lời động viên từ Đại tá Đinh Văn Nơi ngay tại bến xe khách Bình Dương. Ảnh: Nghiêm Túc

Người dân lên xe về An Giang cách ly tập trung. Ảnh: Nghiêm Túc

Dự kiến tới đây tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tổ chức đón công dân gồm: phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ, người già, trẻ em từ 15 tuổi trở xuống… đang gặp khó khăn có nguyện vọng về quê.

Phạm Giang - H.Thanh