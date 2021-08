Người phụ nữ nuôi mẹ bị tai biến và bà cụ 80 tuổi gặp khó khăn trong dịch bệnh được Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang bỏ tiền túi ra giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Kim Vàng (ngụ ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc), hàng ngày đi hái ngó sen thuê để kiếm tiền nuôi con nhỏ chưa tròn 3 tuổi và mẹ già 70 tuổi bị tai biến.

Từ lúc dịch bùng phát, An Giang giãn cách xã hội, chị Vàng không đi làm được nên gia đình rơi vào cảnh khốn khó.

Chị Vàng hàng ngày đi hái ngó sen thuê kiếm tiền nuôi con và mua thuốc cho mẹ trị bệnh

Hay tin về hoàn cảnh của chị Vàng, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã bỏ tiền túi ra tặng chị 2 triệu đồng.

“Bất ngờ lắm, đang lúc khó khăn mà nhận được số tiền này quý giá vô cùng. Chú Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh nên bận lo nhiều việc nhưng vẫn giúp đỡ người khó khăn như tôi”, chị Vàng chia sẻ.

Đại tá Nơi đã gửi tặng chị Vàng số tiền 2 triệu đồng. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Bà Nguyễn Thị Nghiêm (80 tuổi, ngụ tại TP Châu Đốc), cầm số tiền 2 triệu đồng do Đại tá Đinh Văn Nơi gửi tặng mà khóc. “Từ nhỏ đến giờ tôi mới được nhận quà của một lãnh đạo. Tôi mừng lắm, cảm ơn chú Nơi, chúc Giám đốc Công an mạnh giỏi…”- bà rưng rưng.

Bà Nghiêm già yếu, thường xuyên bệnh tật, hết sức khó khăn. Con trai của bà không nghề nghiệp lại thường xuyên ăn nhậu say xỉn, không lo gì được cho mẹ già. Khi hay tin về hoàn cảnh của bà cụ, Đại tá Nơi đã bỏ tiền túi ra giúp đỡ.

Bà Nghiêm nhận số tiền từ Công an An Giang trao tặng. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Bên cạnh đó, Đại tá Đinh Văn Nơi đã vận động cán bộ chiến sỹ và một số mạnh thường quân cùng chung tay, góp sức để tặng những món quà ý nghĩa như cho người dân khó khăn, người trong khu phong tỏa trên địa bàn An Giang gồm: 170 tấn gạo, 1.500 phần quà là lương thực, thực phẩm...

Đại tá Đinh Văn Nơi và cán bộ chiến sỹ cùng tham gia Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” với 170 tấn gạo được trao tặng cho người dân An Giang. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Ngoài ra, Công an An Giang còn tặng 1.000 phần quà là nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu cách ly ở 9 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ; thu mua nông sản của nông dân để gửi tặng nhân dân TP. HCM bị ảnh hưởng do dịch bệnh…

Tổng số tiền của các chương trình nói trên gần 2,6 tỷ đồng.

1.000 phần quà được Công an An Giang gửi tặng bà con trong các khu cách ly trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, với phương châm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm vì dịch Covid-19, ông cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh và tập thể cán bộ chiến sỹ đã trao những món quà nhỏ đến tận tay cho bà con nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh.

Ông hy vọng, với những việc làm nói trên sẽ lan tỏa hơn nữa tình yêu thương, đoàn kết, gắn bó giữa người chiến sỹ công an với nhân dân.

Cán bộ chiến sỹ Công An Giang trực tiếp hỗ trợ nông dân Chợ Mới thu mua nông sản gửi tặng người dân TP.HCM bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

