Trong chiều cùng ngày, có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP. Nha Trang đã vào trong khuôn viên nhà ông Trường ở khu đô thị mới Phước Long A, phường Phước Long, TP. Nha Trang để tiến hành các hoạt động điều tra.



Nguồn tin cho biết thêm, ông Trường bị người lạ gây thương tích vào đầu giờ chiều nay 1/11.

Ông Trường bị thương ở vùng cổ. Sau đó, ông Trường được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe ông đã ổn định. Lực lượng Công an tỉnh đang truy xét đối tượng gây thương tích cho ông Trường.



Ông Hoàng Văn Trường là nguyên Bí thư thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Năm 2014, ông Trường nghỉ hưu theo chế độ.

