Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế thời gian gần đây bị khởi tố, bắt tạm giam đa phần đều có điểm chung là vi phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị tại cơ sở.

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Cao Minh Chu về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngoài ông Chu, Bộ Công an còn khởi tố bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ và chín bị can khác cùng hành vi trên.

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Cao Minh Chu (trái) và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở (phải). Ảnh: Bộ Công an

Mới đây nhất, vào tháng 2/2021, Công an tỉnh Sơn La quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La Sa Văn Khuyên thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Sơn La

Các đối tượng bị bắt gồm: nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sa Văn Khuyên; Bùi Thị Thu, Giám đốc Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát; Bùi Thị Hoa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Sơn La và Mai Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh.

Tại tỉnh Tiền Giang, vào đầu năm nay, Công an TP Mỹ Tho cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Văn Nguyện (57 tuổi) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2010, ông Nguyện giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế. Vào thời điểm này, có nhiều bác sĩ được đề án đào tạo bác sĩ theo địa chỉ do UBND tỉnh cấp kinh phí. Người tham gia đề án phải về tỉnh Tiền Giang làm việc khi hoàn thành khóa học.

Trong số này, có những bác sĩ sau khi ra trường đã có đơn xin bồi thường kinh phí đào tạo. Với vai trò là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, ông Nguyện tiếp nhận đơn và có hành vi gợi ý để những người nộp hồ sơ đưa hối lộ để ông Nguyện thực hiện các hoạt động công vụ theo mong muốn của những người nộp hồ sơ.

Loạt nguyên lãnh đạo Sở Y tế hầu tòa

Cùng bị khởi tố, bắt giam về sai phạm trong công tác đấu thầu thiết bị y tế, nhiều nguyên lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh phải hầu tòa và nhận mức án tương thích với hành vi sai phạm của mình.

Cụ thể, tháng 8/2020, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án hai năm tù đối với bị cáo Huỳnh Quốc Việt (58 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Y tế) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Huỳnh Quốc Việt

Bị cáo Trịnh Minh Khén (54 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế Cà Mau) cũng bị tuyên án hai năm tù cùng tội danh trên.

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Thanh Chương (38 tuổi, nguyên kế toán) bị tuyên 20 năm tù và Phan Ngọc Trâm (37 tuổi, nguyên thủ quỹ) bốn năm tù, cùng tội "tham ô tài sản".

Tại Gia Lai, vào tháng 5/2020, TAND tỉnh đưa vụ án “cố ý làm trái” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế ra xét xử. Cựu Giám đốc Sở Y tế Phùng Xuân Quýnh và hai Phó Giám đốc Sở là Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu cùng sáu cán bộ Sở bị khởi tố. Sáu người khác lĩnh từ 2-6 năm tù, trong đó có hai bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên xử vụ án “cố ý làm trái” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Gia Lai

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2010, UBND tỉnh Gia Lai giao cho Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung những loại thuốc có nhu cầu sử dụng thường xuyên, ổn định và có số lượng lớn cho tất cả cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Để tiến hành hoạt động đấu thầu thuốc, ông Phùng Xuân Quýnh thành lập tổ chuyên gia đấu thầu thuốc theo từng năm. Trong vòng ba năm, tổ đấu thầu thuốc loại tám mặt hàng có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thay vào đó tám mặt hàng thuốc dự thầu khác có giá chào thầu cao hơn lại được trúng thầu; xét trúng thầu 7 mặt hàng thuốc dự thầu sai nơi sản xuất. Việc làm của nhóm bị cáo gây tổng thiệt hại cho Nhà nước trên 6 tỷ đồng.

Hà An