Nhóm thanh niên ở miền Tây tụ tập, diễn cảnh “thanh toán” nhau bằng chổi để quay clip đăng lên mạng nhằm câu like.

Ngày 24/2, Công an TP Bến Tre (Bến Tre) đã mời làm việc với đối với Nguyễn Văn Hải (23 tuổi), Triệu Minh Trí (26 tuổi) và Nguyễn Trung Tính (22 tuổi) cùng 8 người khác do có liên quan đến vụ tụ tập “thanh toán” nhau bằng chổi, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm thanh niên diễn cảnh 'hỗn chiến bằng chổi' trên phố ở Bến Tre để câu like. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, tối 20/2, Hải và Tính thấy trên tiktok có đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên dùng cây chổi để đánh nhau nên chia sẻ lên Facebook, đồng thời kêu gọi người khác tham gia diễn cảnh đánh nhau bằng chổi để quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm câu like.

Tối 22/2, khoảng 20 thanh niên có mặt tại quán cà phê của Hải. Những thanh niên này do Tính liên lạc qua Facebook tập hợp đến uống cà phê, cũng như bàn việc chuẩn bị chổi, hẹn gặp tại sân vận động tỉnh Bến Tre để diễn quay clip đăng lên Facebook.

Khoảng 21h cùng ngày, nhóm thanh niên nói trên đi trên xe máy và xe đạp điện đến điểm hẹn.

Tại đây, nhóm của Trí cùng 5 thanh niên diễn cảnh đánh nhau với nhóm của Hải khoảng 10 phút rồi giải tán. Trong lúc 2 nhóm thanh niên diễn cảnh đánh nhau, Hải dùng điện thoại quay lại và đăng Facebook.

Nhóm thanh niên diễn cảnh 'hỗn chiến bằng chổi' tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bến Tre cung cấp

Khoảng 22h cùng ngày, Công an phường Phú Tân, TP Bến Tre nhận được tin báo có vụ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại tuyến đường trong khu sân vận động tỉnh. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì nhóm thanh niên này đã giải tán.

Sau đó, công an đã xác minh và mời làm việc những người có liên quan nói trên.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận do thiếu hiểu biết nên thực hiện việc nói trên. Đồng thời thừa nhận việc quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích “câu like”; thừa nhận hành vi tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an TP Bến Tre đang củng cố hồ xử lý theo quy định.

Thiện Chí