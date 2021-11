Trước khi bị CQĐT “sờ gáy”, những doanh nhân khét tiếng một thời này đã kịp “cao chạy xa bay”, trong khi các đồng phạm phải gánh chịu hậu quả.

Chiều 19/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường). Ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn trước khi CQĐT thực hiện khám xét công ty và nhà ở.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng 14 (C03, Bộ Công an)", lệnh truy nã Bùi Quang Huy nêu rõ.

Trong khi ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, cáo buộc cho rằng, người này đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm điện tử..., tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh

Năm 2014, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo việc sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, HĐXX đã đưa ra phán quyết về việc bồi thường dân sự số tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm buộc các bị cáo trong vụ án phải chia nhau bồi thường số tiền này và có quyền khởi kiện, đòi ông chủ Nhật Cường trả lại các bị cáo số tiền bồi thường trong một vụ án dân sự khác.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội kháng nghị, 11 bị cáo kháng cáo vì cho rằng, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm chủ đã hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng tiền buôn lậu, các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi, ăn chia từ số tiền này nên không có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Ngọc Ánh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) trình bày: “Số tiền hưởng lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu, ông chủ Nhật Cường là người hưởng lợi và đã dùng tiền này mua nhiều tài sản. Những tài sản này đã bị CQĐT phong tỏa.

Bị cáo chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của công ty, bị cáo không thể chịu trách nhiệm thay cho ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn”.

Một doanh nhân khác từng được khuyên đi “du lịch qua màn ảnh nhỏ” trước khi bị “sờ gáy” là Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79).

Phan Văn Anh Vũ

Tối 21/12/2017, Công an khám xét nhà riêng của Vũ trên đường Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Nhưng khi đó, Vũ đã “mất tích”.

Một ngày sau, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước. Do Vũ không có mặt ở nơi cư trú nên Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã.

Ngày 2/1/2018, cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ Vũ vì vi phạm Luật di trú. Hai ngày sau, chuyến bay từ Singapore về Hà Nội chở theo Phan Văn Anh Vũ hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Hai ngày sau, Bộ Công an bắt Phan Văn Anh Vũ và màn trốn chạy của Vũ được hé lộ trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an).

Theo lời khai của Phan Văn Anh Vũ, khi nói chuyện điện thoại, ông Linh khuyên anh ta: “Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu...”

Hậu “du lịch”, Phan Văn Anh Vũ phải nhận án 30 năm tù vì nhiều tội, ở các bản án khác nhau. Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Linh phải nhận mức án 14 năm tù vì đã nhận 5 tỷ đồng tiền hối lộ từ Vũ.

Bóng hồng bỏ trốn

Liên quan vụ cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, CQĐT đã phải tách vụ án hình sự, phát lệnh truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) vì bà Thủy bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tạm đình chỉ điều tra đối với bà Thủy, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thông tin cho rằng, bà Thủy đã “sang Mỹ chữa bệnh" từ năm 2018, trước khi bị khởi tố và ra lệnh bắt giam (ngày 7/10/2019).

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy bị cáo buộc đã đề xuất ông Nguyễn Thành Tài giao 5.000 m2 “đất vàng" trái luật, gây thiệt hại 250 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Thủy với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi ký các văn bản vi phạm pháp luật như, đề xuất thành lập công ty cổ phần thực hiện Dự án; đề nghị giao đất; đề xuất thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

T.Nhung