Nhiều người trong quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An) hốt hoảng khi chứng kiến một người đàn ông đi vào quán, rút súng ngắn bắn vào người khác.

Sáng nay 20/11, xảy ra một vụ nổ súng bắn người tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung (TP Vinh) khiến một người bị thương nặng.

Gây án xong, người đàn ông chạy ra ngoài lên xe taxi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, người đàn ông bị trúng đạn gục xuống nền nhà, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng bắn người

Thông tin ban đầu, người bị bắn là ông T. - giám đốc một công ty trong lĩnh vực bất động sản ở TP Vinh.

Đến trưa nay, lực lượng Công an TP Vinh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm, trích xuất camera trong quán cà phê để làm rõ vụ nổ súng.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ một số vỏ đạn tại hiện trường vụ án.

Tang vật vụ án

Trong buổi sáng, Công an TP Vinh đã bắt giữ được nghi phạm nổ súng (chưa rõ danh tính), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh cùng khẩu súng gây án.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo An