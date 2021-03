Ngọc Trinh trình báo Công an TP Thủ Đức về việc bản thân bị mất bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá 13 tỷ đồng.

Nguồn tin cho hay, người mẫu Ngọc Trinh vừa trình báo Công an TP Thủ Đức vừa bị mất trộm tài sản tại nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh trình báo mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu

Nguồn tin cho hay, số tài sản bị mất mà Ngọc Trinh trình báo là bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu hơn 10 cái, có tổng trị giá 13 tỷ đồng.

Do trị giá tài sản bị mất trộm có giá trị lớn nên Công an TP.Thủ Đức chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác minh, điều tra.

Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, SN 1989, quê ở Trà Vinh. Cô là diễn viên, người mẫu và khá nổi tiếng trong giới giải trí bởi mức độ giàu có cũng như những phát ngôn sốc.

Linh An