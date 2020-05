Công an xác định, nữ kế toán của trung tâm Giám định Y khoa TP.HCM ‘làm phép’ hàng ngàn hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỷ.

Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Thanh Trang (SN 1988, ngụ Q.5, là kế toán trung tâm Giám định Y khoa TP.HCM) về tội “tham ô tài sản”. Công an cho bà Trang tại ngoài hầu tra.

Theo điều tra, trong giai đoạn 3 năm (2014-2016), bà Trang làm kế toán của trung tâm Giám định Y khoa TP.HCM, có nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách thu chi. Lợi dụng việc quản lý lỏng lẽo, Trang đã “làm phép” trên hàng ngàn hồ sơ thu chi của người đến trung tâm thực hiện giám định.

Cụ thể, trong biên lai giao cho người nộp tiền thì Trang ghi đúng số tiền đã thu, nhưng biên lai lưu tại trung tâm thì viết thấp hơn từ 300 - 400 ngàn/trường hợp. Số tiền chênh lệch, Trang chiếm đoạt riêng.

Khi vào cuộc điều tra, Công an rà soát khoảng 10 ngàn hồ sơ trong giai đoạn 3 năm, phát hiện 2.184 hồ sơ có dấu hiệu bị Trang “làm phép” theo cách thức như đã nói và tổng số tiền mà bà này chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Bị phát hiện, bà Trang đã nộp lại số tiền nói trên để khắc phục hậu quả. Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.

Sự thật phía sau những lá đơn không nhận tiền hỗ trợ ở Thanh Hóa Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa có tới 1.500 khẩu đồng ý ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, xã Hải Ninh có 36 hộ, chủ yếu là đối tượng cận nghèo.

Linh An