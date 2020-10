Đường Mễ Cốc (quận 8, TP.HCM) ngập nặng kéo dài hơn 1 km, nước tấn công nhà dân khiến cuộc sống sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Trưa 23/10, đường Mễ Cốc đoạn từ cầu Kênh Ngang số 3 đến cầu Nhà Thương (phường 15, quận 8) dài hơn 1 km lênh láng nước. Nước ngập sâu hơn nửa mét khiến giao thông rối loạn, hàng loạt phương tiện chết máy.

Đường Mễ Cốc ngập nặng hơn nửa mét

Tại các con hẻm, nước tràn vào tấn công nhà dân gây hư hại tài sản, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Bà Võ Thị Liên (người dân địa phương) cho biết tình trạng ngập này xảy ra trong đêm và kéo dài đến trưa nay. Người dân này cho biết tối qua có mưa lớn và sau đó nước ào ào tràn vào nhà.

“Cả gia đình tôi phải trắng đêm khuân chuyển đồ đạc lên cao mà vẫn không kịp. Nước tràn vào nhà quá nhanh và đến sáng nay gia đình huy động máy bơm để hút nước ra ngoài”- bà Liên ngao ngán nói.

Nhà bà Liên nước ngập lênh láng

Nhiều đồ đạc chìm nghỉm trong nước, hư hại nặng

Tương tự, nhiều nhà dân khác cũng sống trong cảnh tương tự. Nhiều đồ đạc, bàn ghế quần áo, giày dép lềnh bềnh trong dòng nước đen ngòm.

Theo quan sát của PV, mực nước tại khu vực hồ điều tiết Mễ Cốc 1 và 2 hiện rất thấp so với mặt đường. Đoạn đường Mễ Cốc bị ngập nằm sát kênh Lò Gốm có công trình thi công dự án cải tạo xây dựng bờ kè do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông (chủ đầu tư). Hiện mực nước trên kênh cũng thấp hơn so với mặt đường.

Đường ngập khiến người dân đi lại rất khó khăn, nhiều xe bị chết máy

Người dân khu vực cho biết những ngày qua khi triều cường đạt đỉnh nhưng ngập không quá nặng. Chiều qua, lúc triều cường lên thì đường vẫn không ngập. Đến giữa đêm mưa xuất hiện thì mới dẫn đến tình trạng ngập nặng như vậy.

Do đó, người dân đặt nghi vấn có thể các van thoát nước từ khu dân cư ra kênh nước bị chặn lại để thi công cải tạo kênh nên nước mưa không thoát được?.

Cận đoạn đường ngập có công trình thi công cải tạo bờ kênh

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, sẽ cập nhật thông tin và có phản hồi cụ thể.

