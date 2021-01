Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Nhật Cường: Trần Ngọc Ánh (SN 1974, cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Đức Tùng (nghề tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triể hạ tầng Thanh Sơn) Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường);