Cho rằng huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại số tiền 106 triệu đồng đã chuyển.

Sáng nay (10/4), trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và TP Châu Đốc (An Giang).

Trong thư, ông Hải viết, ngày 2/3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo.

Hôm nay, đã 1 tháng 8 ngày kể từ ngày 2 địa phương trên nhận tiền, ông Hải đã nhiều lần viết bài cảnh báo, yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà tình thương vì mùa mưa sắp đến.

Tâm thư đòi lại 106 triệu đồng gửi xây nhà cho đồng bào nghèo của ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Hải bên người dân nghèo

Ngoài ra, mỗi bài viết, ông Hải đều nhắc các địa phương làm việc này để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Thế nhưng, ông chưa nhận được phản hồi.

“Việc danh sách hộ nghèo các quý vị luôn có sẵn, vì người nghèo luôn được nhắc đến trong các cuộc họp và trong các báo cáo sơ kết, tổng kết và đặc biệt khi cấp trên xuống kiểm tra.

Việc xây nhà tình thương chỉ hết khoảng 15 ngày, Ban thường vụ thành ủy, huyện ủy 1 tuần họp giao ban 1 lần, thường trực mặt trận thành phố, huyện họp giao ban 1 tuần 1 lần vậy mà 1 tháng 8 ngày tôi không thấy làm gì, không thấy thông báo gì”, ông Hải viết.

Ông Hải cho biết, có 5 huyện, thị xã khác sau khi nhận tiền cùng thời điểm trên đều đã thi công nhà tình thương cho người nghèo và nhắn tin báo về máy điện thoại cho ông. Sau đó, ông Hải đều đăng bài báo cáo để mọi người được biết.

Cho rằng 2 địa phương trên đã "vô cảm", "vô trách nhiệm" trước người dân, ông Hải yêu cầu huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo.

“Thực sự tôi rất lấy làm tiếc khi phải viết và gửi lá thư này cho các quý vị, nếu là tôi thì tôi sẽ nộp đơn từ chức ngay lập tức. Tôi nói và làm vì cái chung, vì sự phát triển của xã hội, vì đồng bào nghèo chứ không vì thành kiến với một cá nhân, tổ chức nào… Tôi mong nhận lại tiền ngay trong ngày hôm nay”, ông Hải viết.

Thừa nhận có sai sót, gây hiểu lầm

Trưa nay, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, bà có dùng mạng xã hội Facebook nhưng không kết bạn hay theo dõi trang cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải.

“Sáng nay, có đồng nghiệp chụp lại tâm thư của bác Hải gửi cho tôi. Sau khi đọc thư, tôi cảm thấy hết sức bất ngờ vì lá thư trên. Tôi đã nhắn tin ở Zalo với bác Hải để làm rõ câu chuyện”, bà Huệ nói.

Bà Huệ kể, cuối tháng 2/2021, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My có gửi số điện thoại ông Đoàn Ngọc Hải cho bà và nói rằng ông Hải muốn chia sẻ cho bà con Nam Trà My một khoản tiền để làm nhà.

Từ nguồn ngân sách và các nguồn hỗ trợ, huyện Nam Trà My đã xây lại nhà cho 79 hộ dân vào ở trước Tết Nguyên đán



Sau đó, bà Huệ có gọi điện thì ông Hải nói đang có một đêm nhạc thiện nguyện tại TP.HCM để kêu gọi hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho người nghèo.

Đêm nhạc từ thiện kêu gọi được bao nhiêu tiền thì ông Hải sẽ gửi cho huyện Nam Trà My bấy nhiêu. Sau đó, ngày 2/3, ông Hải đã chuyển vào số tài khoản của Ban Cứu trợ huyện hơn 106 triệu đồng.

“Ngày 3/3, tôi có gọi cho bác Hải 2 cuộc điện thoại với ý định cảm ơn và báo cáo ý định sử dụng số tiền trên, nhưng bác Hải không nghe máy. Sau đó, bác Hải cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi”, bà Huệ kể lại.

Theo bà Huệ, trong đợt mưa lũ cuối năm 2020, huyện Nam Trà My bị thiệt hại hết sức nặng nề. Hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng. Sau thiên tai, địa phương tiếp nhận nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Số tiền 106 triệu đồng của ông Hải hỗ trợ cũng được gửi vào quỹ của ban cứu trợ huyện Nam Trà My. Ban cứu trợ huyện đang lập danh sách dùng số tiền ủng hộ của ông Hải và các mạnh thường quân, phân bổ cho các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa với kinh phí mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi nhà theo quy định.

“Tôi không kết bạn và không theo dõi trang Facebook của ông Hải nên không nắm được thông tin cũng như lời nhắc nhở. Nếu biết thì huyện đã sớm báo cáo lại tình hình cho ông Hải và mọi người được rõ”, bà Huệ phân trần.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, bà đã nhắn tin qua Zalo để giải thích cho ông Hải và gửi lời xin lỗi vì thực tế ít nhiều có sự sơ suất, gây ra hiểu lầm không đáng có.

“Qua trao đổi, ông Hải cho biết, ông tính gửi huyện Nam Trà My 120 triệu đồng để xây 2 căn nhà cho đồng bào nghèo (mỗi căn 60 triệu đồng), nhưng mới chuyển 106 triệu, còn thiếu 14 triệu đồng.

Tôi nhắn tin mong ông Hải xem xét lại sự việc một cách thấu đáo để người dân nghèo trên địa bàn huyện Nam Trà My không bị mất số tiền 106 triệu đồng.

Sau đó, ông Hải đã đồng ý và yêu cầu tôi tiến hành xây dựng nhanh 2 căn nhà tình thương 60 triệu đồng/căn và báo cáo lại.

Hiện chúng tôi đã triển khai cho xã và sớm hoàn thành 2 căn nhà tình thương đúng yêu cầu của ông Hải”, bà Huệ nói.

Giám đốc bệnh viện bị bắt khẩn cấp do giết người vì ghen tuông Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) bị bắt khẩn cấp vì tội “Giết người”, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm.

Lê Bằng