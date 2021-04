Chiều nay (12/4), Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) Trần Duy Dũng cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải không đòi lại số tiền 106 triệu đồng, thì huyện nhận số tiền này và triển khai xây nhà cho người dân nghèo trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Dũng, ông đang chỉ đạo cho các xã trên địa bàn huyện lập danh sách những người thuộc diện hộ nghèo, sau đó chọn đúng đối tượng cần xây nhà khẩn cấp để triển khai xây.

“Việc xây nhà phải mất một thời gian vì phải khảo sát địa điểm, xem khu đó có dễ bị sạt lở hay không… rồi mới tiến hành xây. Địa phương không hứa thời gian cụ thể hoàn thành 2 căn nhà, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất”, ông Dũng nói.

Chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải trên Facebook cá nhân tối 11/4 với nội dung "không đòi lại tiền, tiếp tục xây nhà cho người nghèo ở Quảng Nam"

Trước đó, ngày 10/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (An Giang).

Trong thư, ông Hải viết, ngày 2/3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo.

Dù đã 1 tháng 8 ngày kể từ ngày 2 địa phương trên nhận tiền, ông Hải đã nhiều lần viết bài cảnh báo, yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà tình thương vì mùa mưa sắp đến và để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Thế nhưng, ông chưa nhận được phản hồi.

Ông Hải cho biết, việc xây nhà chỉ hết khoảng 15 ngày, 2 địa phương trên đã "vô cảm", "vô trách nhiệm" trước người dân, ông Hải yêu cầu huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo.

Bà Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, số tiền ông Hải ủng hộ, ban cứu trợ họp thống nhất đưa vào quỹ chung, chia đều hỗ trợ cho các hộ làm, sửa chữa nhà, phân bổ theo quy chế chi tiêu của ban, hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi nhà.

Vì ông Hải gửi tiền ủng hộ mà không nói cụ thể hỗ trợ xây nhà cho ai, mấy hộ, bao nhiêu nhà, mình nghĩ ông hỗ trợ chung vậy nên mới đưa vào nguồn quỹ chung của ban cứu trợ huyện để hỗ trợ sửa chữa, làm nhà cho dân.

Qua trao đổi bằng nhắn tin Zalo với ông Hải sáng 10/4, bà Huệ đã giải thích cho ông biết sự việc và gửi lời xin lỗi vì chưa thông tin kịp thời, mong ông Hải xem xét.

“Qua nhắn tin, ông Hải muốn hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà với tổng số tiền 120 triệu đồng. Hiện ông mới chuyển 106 triệu, còn thiếu huyện 14 triệu, ông nói sẽ chuyển thêm cho đủ. Ông Hải đã đồng ý và yêu cầu tôi tiến hành xây dựng nhanh 2 căn nhà tình thương 60 triệu đồng/căn và báo cáo lại”, bà Huệ nói thêm.

Chiều 10/4, ông Hải tiếp tục viết tâm thư vẫn quyết định sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My nữa và mong nhận lại ngay 106 triệu đồng càng sớm càng tốt vì hai bên không hiểu nhau, để ông xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở TP Hội An, Quảng Nam cho 3 người bị tâm thần tại nơi đây.

Tuy nhiên, Tối 11/4, trên Facebook cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải thư gửi bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My.

Trong thư, ông gửi lời cảm ơn bà Huệ, cho rằng bà đã dám nhìn thẳng vào sự việc.

“Tôi nghĩ mọi chuyện đúng như chị đề nghị, nên tiếp tục xây ngay 2 căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở huyện Nam Trà My. Nếu cần gì thêm chị cứ nhắn tin, tôi sẽ xử lý ngay. Tôi rất trân quý những ai mạnh mẽ, trung thực như chị”, ông Đoàn Ngọc Hải viết.

