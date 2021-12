Danh sách 52 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI 1. Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam 2. Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân 3. Nguyễn Đức Nam - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng; Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng 4. Lê Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam 5. Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam 6. Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc TTXVN; Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN 7. Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 8. Phạm Quang Khải - Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an nhân dân 9. Trương Văn Chuyển - Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ 10. Lê Quang Minh - Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội 11. Đào Phạm Hoàng Quyên - Tổng Biên tập Báo Phú Yên; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên 12. Vũ Xuân Trường - Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh 13. Mai Vũ Tuấn - Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh 14. Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động 15. Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM 16. Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long 17. Tạ Thị Bích Loan - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí 18. Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên 19. Nguyễn Ngọc Ánh - Tổng Biên tập Báo Hải Phòng; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hải Phòng 20. Lê Hồng Phước - Giám đốc Đài PT-TH Long An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Long An 21. Trần Nam Đông - Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai 22. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế 23. Ông Vũ Xuân Chường - Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ 24. Nguyễn Thanh Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau 25. Tăng Chí Huấn - Giám đốc Đài PT-TH Trà Vinh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh 26. Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị 27. Đinh Xuân Toản – Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk 28. Phạm Anh Tuấn – Tổng Biên tập Báo VietNamNet; Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TT&TT 29. Nguyễn Thị Thục Hạnh – Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam 30. Nguyễn Tấn Phong – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM 31. Lã Minh Tuấn – Tổng Biên tập Báo Sơn La, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La 32. Nguyễn Kim Tôn – Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội 33. Nguyễn Hồng Sâm – Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 34. Đoàn Minh Long – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà 35. Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong 36. Trịnh Văn Ánh – Tổng Biên tập Báo Bắc Giang; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang 37. Nguyễn Mạnh Tuấn - Tổng Biên tập Báo Hoà Bình; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình

38. Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên 39. Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh 40. Phạm Ngọc Hân – Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên

41. Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 42. Nguyễn Đức Lợi – Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN 43. Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo Việt Nam 44. Nguyễn Ngọc Thạch – Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam 45. Hà Ngọc Văn – Tổng Biên tập Báo Yên Bái; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái 46. Trần Thái Sơn – Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam 47. Đặng Thị Thu Hương – Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học KHXHNV 48. Phạm Đức Thái – Uỷ viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 49. Phan Toàn Thắng – Quyền Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam 50. Tạ Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng 51. Mai Ngọc Quỳnh - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang 52. Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội