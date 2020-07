Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn đã bị Thường trực HĐND TP.HCM tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND.

Chiều 11/7, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo HĐND TP.HCM xác nhận Thường trực HĐND đã có quyết định tạm định chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP và ông Trần Trọng Tuấn - phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị tạm đình chỉ tư cách ĐB HĐND TP

Theo vị lãnh đạo này, đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó quy định: "Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND".

Ông Trần Trọng Tuấn bị đình chỉ tư cách ĐB HĐND TP

Trong trường hợp bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu HĐND kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật".

Như VietNamnet, cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn cùng một số bị can khác.

Hồ Văn