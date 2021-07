Với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, từ tháng 4/2021 đến nay, Bin tổ chức cho các người chơi đánh bạc với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Huế triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4/7, các đơn vị phối hợp phá chuyên án “Đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng” và bắt giữ Châu Văn Bin (SN 1984), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1983), Trần Quang Tùng (SN 1984) và Nguyễn Văn Tú (SN 1989, cùng trú tại TP Huế.

Bin (trái) và Lệ bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc gần 100 tỷ

Theo kết quả điều tra, Châu Văn Bin là quản lý một tài khoản cấp cao Super 8KN0 tại trang cá độ bóng đá bong88.com.

Từ tài khoản này, Bin phân chia thành nhiều cấp rồi cấp lại cho đại lý cấp dưới là Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Lệ sau đó tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá cho Tùng và Tú để thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc cho các con bạc qua mạng Internet.

Tính từ tháng 4/2021 đến nay, Bin, Lê, Tùng và Tú tổ chức cho người chơi đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra.

Quang Thành