Sáng 9/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Khoảng 3h15 hôm 7/3, Công an TP Châu Đốc nhận tin báo, ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ) lái đang chở nhiều người nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Công an mật phục, bắt giữ xe của tài xế Hùng. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 13 người mang quốc tịch Trung Quốc. Những người này không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

13 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép bị Công an TP Châu Đốc đưa về làm việc. Ảnh: N.Túc.

Tài xế Hùng khai, nhận chở thuê 13 người nói trên từ thị xã Tân Châu sang TP Châu Đốc. Khi đến phường Châu Phú B, trong lúc đợi người từ biên giới đến để giao khách và nhận tiền thì bị công an phát hiện, tạm giữ.

Khoảng 0h10 cùng ngày, Công an thị xã Tân Châu phát hiện hai ô tô 4 và 7 chỗ do tài xế người Việt chở tổng cộng 14 người có dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra 14 người đi trên xe đều mang quốc tịch Trung Quốc và không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo đúng quy định pháp luật.

Công an đưa những người này về trụ sở làm việc.

7 người Trung Quốc cùng tài xế người Việt bị Công an TP Châu Đốc phát hiện tối ngày 4/3. Ảnh: N.Túc

Trước đó, tối 4/3, Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng Công an huyện An Phú, phát hiện 7 người Trung Quốc (2 nữ, 5 nam) đi trên ô tô 7 chỗ có hành vi nghi xuất nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh An Giang cho biết, 34 người nói trên đã được ngành chức năng đưa đi cách ly tập trung.

T.Chí